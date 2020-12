Die Simpsons, Staffel 31, bei Disney+: Folgen, deutsche Synchronsprecher, Trailer

Folge Deutscher Titel Originaltitel

1 Der Winter unseres monetarisierten Vergnügens The Winter of Our Monetized Content

2 Der Mentor Go Big or Go Homer

3 San Castellaneta The Fat Blue Line

4 Episode 666 Treehouse of Horror XXX

5 Gorilla Ahoi! Gorillas on the Mast

6 Stammesfehde Marge the Lumberjill

7 La Pura Vida Livin La Pura Vida

8 Das perfekte Dinner Thanksgiving of Horror

9 Mein Todd, mein Todd, warum hast du mich verlassen? Todd, Todd, Why Hast Thou Foresaken Me?

10 Süßer die Glocken nie tingeln Bobby, It's Cold Outside

11 Bitte lächeln! Hail to the Teeth

12 Mensch gegen Maschine The Miseducation of Lisa Simpson

13 Frinkcoin Frinkcoin

14 Spoiler Boy Bart the Bad Guy

15 Bildschirmlos Screenless

16 Die Bart Verschwörung Better Off Ned

17 Highway to Well Highway to Well

18 Maggies erste Liebe The Incredible Lightness of Being a Baby

19 Krieg der Priester (1) Warrin' Priests (Part 1)

20 Krieg der Priester (2) Warrin' Priests (Part 2)

21 Erbarmungslos The Hateful Eight-Year-Olds