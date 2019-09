vor 34 Min.

"Die Wollnys" heute live im TV und Stream: Start und Sendetermine

"Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie!": Heute zeigt RTL2 neue Folgen live im TV und Stream. Infos zur Übertragung und Sendetermine finden Sie hier.

"Die Wollnys": Heute geht es um 20.15 Uhr mit neuen Folgen auf RTL 2 weiter. So erwartet Silvia in der heutigen Folge eine Überraschung: Harald und die Kinder schenken ihr ein Dreirad. Da RTL 2 die Reality-Doku in Doppelfolgen zeigt, geht es um 21.15 Uhr weiter: Sarafina und Peter sind bereit, zu heiraten. Dafür haben sie schon einen Termin beim Standesamt vereinbart. Was sagen die Wollnys dazu?

"Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" heute die Doppelfolgen bei RTL 2 sehen

Die Familie gewährt den Fernsehzuschauern seit über acht Jahren Einblicke in ihren Alltag. Vom Einkauf über die Organisation des Haushalts bis hin zum Urlaub - jeder Schritt der "Wollnys" wird von Fernsehkameras begleitet. Sogar zwei verschiedene Spin-Offs gibt es bereits: Von "Die Wollnys 2.0 – Die nächste Generation" wurden insgesamt 22 Folgen gedreht, "Lecker Schmecker Wollny" lief zuletzt im April 2019.

"Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" umfasst bisher über 150 Folgen. Heute, am Mittwoch, 18. September 2019, zeigt RTL II eine neue Doppelfolge von "Die Wollnys". Zuerst geht es um Silvia: Sie erhält von Ehemann Harald ein Piaggio-Dreirad. Ob sie damit die Straßen unsicher macht? Dann wollen sich Sarafina und Peter endlich das Ja-Wort geben. Was sagt die Großfamilie dazu?

"Die Wollnys" heute Abend live im TV und Stream

Die neuen Folgen von "Die Wollnys" werden seit dem 04.09.2019 immer mittwochs auf RTL II übertragen. Neben der Live-Übertragung im Fernsehen können Sie "Die Wollnys" auch hier auf dieser Seite live im Stream bei TVNOW.de oder in der TVNOW App verfolgen.

Außerdem können Sie die einzelnen Folgen auch bei TVNOW.de nach der Ausstrahlung abrufen und im Stream ansehen. Manche Inhalte von TVNOW sind allerdings nur mit einem Premium-Account abrufbar, der kostenpflichtig ist. Nach einem ersten Testmonat fallen monatlich 4,99 Euro an.

"Die Wollnys": Alle Sendetermine der neuen Staffel im Überblick

Eine Übersicht über alle bisher bekannten Sendetermine der neuesten Abenteuer der "schrecklich großen Familie". RTL II zeigt die neue Staffel ab dem 4. September jeden Mittwoch in Doppelfolgen.

04.09. 20.15 Uhr: Sylvana ist schwanger und die Wollny-Welt steht Kopf

04.09. 21.15 Uhr: Silvia will zurück in die alte Heimat Neuss

11.09. 20.15 Uhr: Sylvana lüftet ihr Geheimnis!

11.09. 21.15 Uhr: Pleiten, Pech und Pannen mit Peter und Flo

18.09. 20.15 Uhr: Die große Überraschung: Ein motorisiertes Dreirad für Silvia

18.09. 21.15 Uhr: Sarafina & Peter trauen sich - Die große Verkündung

Über weitere Termine informieren wir Sie, sobald sie bekannt werden. (AZ)

