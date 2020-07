18:24 Uhr

"Die größten Fernsehmomente der Welt": Sendetermin und Übertragung am 18.07.2020

Bild: TV Now

"Die größten Fernsehmomente der Welt" läuft heute am 18.7.20 wieder auf RTL. Alle Infos rund um Sendetermin und Übertragung finden Sie hier bei uns in der Übersicht.

Von Carla Gospodarek

An diesem Samstag gibt es bei RTL wieder "Die größten Fernsehmomente der Welt" zu sehen. In dem Format werden den Zuschauern die schönsten, spektakulärsten und skurrilsten TV-Momente aller Zeiten präsentiert. Zu sehen gibt es unter anderem Ausschnitte aus den Sendungen "America's Got Talent" oder "Das Sommerhaus der Stars".

Hier präsentieren wir Ihnen die Informationen rund um "Die größten Fernsehmomente der Welt" in unserer Übersicht. Auch erfahren Sie alles zu Sendetermin und Übertragung.

"Die größten Fernsehmomente der Welt": Sendetermin

Die Sendung wurde erstmals am Samstag, 4. Juli 2020, zur Primetime um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt. Auch an den folgenden Wochenenden läuft das Format immer samstags. Hier sehen Sie die Sendetermine in der Übersicht:

Sendung Datum "Die größten Fernsehmomente der Welt", Folge 1 Samstag, 4. Juli 2020, 20.15 Uhr Wiederholung von Folge 1 Sonntag, 5. Juli 2020, 8.50 Uhr "Die größten Fernsehmomente der Welt", Folge 2 Samstag, 11. Juli 2020, 20.15 Uhr Wiederholung von Folge 2 Sonntag, 12. Juli 2020, 10.10 Uhr "Die größten Fernsehmomente der Welt", Folge 3 Samstag, 18. Juli 2020, 20.15 Uhr Wiederholung von Folge 3 Sonntag, 19. Juli 2020, 9.30 Uhr

So sehen Sie "Die größten Fernsehmomente der Welt" in der Übertragung

Die Sendung wird am Samstag, 18. Juli 2020, zur Primetime um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt. Neben der Ausstrahlung im TV ist "Die größten Fernsehmomente der Welt" auch im Stream bei TV Now zu sehen, allerdings benötigen Sie dafür eine kostenpflichtige Premium-Mitgliedschaft. TV Now-Premium kostet nach Angaben des Anbieters 4,99 Euro im Monat. 30 Tage lang ist das Angebot als Neukunde kostenlos nutzbar und kann dann monatlich gekündigt werden.

