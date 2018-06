vor 21 Min.

Dieses deutsche Restaurant gehört zu den 50 besten der Welt

Die Liste der "Top 50 weltbesten Restaurants" ist ein kulinarischer Kompass. Darunter ist ein Deutscher: der Berliner Tim Raue mit seiner asiatischen Küche.

Von Anja Worschech

Die kulinarische Reise kann wieder beginnen: Die Zeitschrift Restaurant Magazine hat die neue Liste mit den 50 weltbesten Restaurants "The World´s 50 Best Restaurants" herausgegeben. Diese Liste gibt es seit 2002 und hat das Ziel, die besten Restaurants der Welt zu benennen. Die Veranstalter erklären auf ihrer Homepage: "Es ist mehr als nur eine Liste. Es ist ein Kompass für kulinarische Genießer und Trends."

Die Top-50-Liste führt der Italiener Massimo Bottura an. Der Koch verzaubert in seiner "Osteria Francescana" in der Stadt Modena mit moderner italienischer Küche. Unter den Top 50 befindet sich auch ein Deutscher. Tim Raue belegt mit seinem gleichnamigen Restaurant in der Rudi-Dutschke Straße beim Checkpoint Charly in Berlin Platz 37.

Der gelernte Koch begeistert mit einer asiatisch inspirierten Küche, für die er auch schon viele Auszeichnungen erhalten hat, beispielsweise mit Langoustine mit Wasabi. Er bezeichnet seine Speisen als "eine Verbindung aus japanischer Perfektion, thailändischer Aromatik und chinesischer Küchenphilosophie." Auf Brot, Nudeln, Reis und weißen Zucker verzichtet Tim Raue komplett. Seine Gerichte sollen den Körper nicht belasten, sondern Energie geben.

Der gelernte Koch (44) wurde 1997 im Restaurant Rosenbaum zum ersten Mal Küchenchef. 1998 übernahm er in gleicher Position die Berliner Kaiserstuben und wurde vom renommierten Gourmet-Magazin „Der Feinschmecker“ zum Aufsteiger des Jahres gewählt. Ein Jahr später wechselte er in das E.T.A Hoffmann im Hotel Riehmers Hofgarten. Dort wurde er mit dem Titel "Berliner Meisterkoch" ausgezeichnet. 2007 bekam er seinen ersten Michelin-Stern. Es folgten weitere Auszeichnungen und Sterne.

Im Juli 2010 machte er sich gemeinsam mit seiner Geschäftspartnerin Marie-Anne Raue selbstständig und eröffnete das Restaurant "Tim Raue" am Checkpoint Charly. Der Gault Millau, der einflussreichste Restaurantführer neben dem Guide Michelin, bewertete das Restaurant mit 19 von 20 Punkten. Tim Raue ist ein Aufsteiger in der Gastronomie. Über seine Nominierung unter den 50 weltbesten Restaurants freuten sich der Koch und seine Frau riesig.

Die Bewertungen für die Rangliste "The World´s 50 Best Restaurants" kommen von mehr als 1000 Restaurants-Experten. Diese dürfen nach ihrer persönlichen Wertung zehn Stimmen abgeben. Die Voraussetzung ist, dass sie in den Restaurants auch tatsächlich gegessen haben. Einen Kriterien-Katalog gibt es jedoch nicht.

