Doodle zu Ehren von Bánh Mì: Google feiert vietnamesisches Sandwich

Google zeigt heute ein Doodle zu Ehren von Bánh Mì , einem berühmten vietnamesischen Sandwich. Warum Bánh Mì von Google gefeiert wird, erfahren Sie hier.

Vor mehr als 60 Jahren nahm das heute so berühmte Bánh Mì Sandwich seinen Anfang. Eine genaue Entstehungsgeschichte ist nicht bekannt, dennoch erlangte das belegte Brot im Laufe der Jahre enorme Popularität und ist mittlerweile auf der ganzen Welt in vielen verschiedenen Variationen erhältlich.

Doodle zu Ehren von Bánh Mì: Sandwich schafft es ins Oxford Dictionary

Auch wenn seine Ursprünge bis in die späten 50er Jahre zurückreichen, schaffte das vietnamesische Bánh Mì Sandwich es erst vor neun Jahren ins offizielle Oxford English Dictionary. Am 24.3.2011 wurde das vielfältige Sandwich dort verewigt.

Was als Vorbild für das vietnamesische Sandwich diente, ist in jedem Fall offensichtlich: Eine Abwandlung des französischen Baguette-Sandwiches ist heute auf der ganzen Welt als Bánh Mì bekannt. Die Ähnlichkeiten zwischen den beiden kommt dabei nicht von ungefähr: Die Franzosen hatten während der Kolonialzeit in Indochina erheblichen Einfluss auf die vietnamesische Küche.

Woraus besteht ein Bánh Mì Sandwich?

Ein traditionelles Bánh Mì besteht aus knusprigem und luftigem Brot das mit Fleisch, süßem, knusprigem Gemüse und Kräutern belegt ist. Als Aufstrich dienen Mayonnaise oder Margarine sowie herzhafte Soja- und Chilisauce.

Durch den Ersatz europäischer Aromen durch vietnamesische Zutaten wurde somit ein gleichermaßen würziges und süßes Take-Away-Gericht kreiert. Heute findet man unzählige Ableger des Sandwichs in Straßenständen, Märkten und Restaurants auf der ganzen Welt, von New York über Seoul bis Saigon. In vielen amerikanischen Rezepten wird das Baguette gegen ein Briochebrötchen eingetauscht, um eine kleinere Version des beliebten Sandwichs zu erhalten.

Durch die verschiedenen Variationen und Ausführung des Bánh Mì lassen sich demnach die Geschmackskulturen der ganzen Welt endtdecken. (AZ)

