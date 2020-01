vor 39 Min.

Dschungelcamp: Folge 11 heute am 20.1.2020 - Viele Tränen im Dschungel

Dschungelcamp läuft heute am 20.1.2020 mit Folge 11. Hier die Vorschau.

Dschungelcamp 2020 kommt heute am 20.1.2020 mit Folge 11. Neun Kandidaten sind noch dabei. Wer muss in die nächste Prüfung? Die Vorschau zu Tag 11.

Nicht viel los im Dschungel: Am Sonntagabend haben die Zuschauer wenig verpasst, die etwas früher ins Bett sind. Da Günther Krause schon früh das Camp verließ, musste in Folge 10 niemand gehen. Anastasiya, die sich schon auf einen heißen Kaffee im Hotel gefreut hatte, und Raúl bekamen die wenigsten Stimmen.

Sonja Kirchberger und Prince Damien sorgten dann noch für knurrende Mägen unter den Kandidaten. Sie hatten ihre Dschungelprüfung sauber in den Sand gesetzt und von möglichen neun Sternen nur einen geholt. Schuld daran waren Sonjas unterirdische Werkzeug-Künste.

"Ein Stern ist echt ein bisschen wenig. Sie werden denken, die machen einen Scherz. Es ist ein Albtraum!", sagte Prince Damien nach der Prüfung. Die einzige, die sich freut, ist Danni. Endlich war sie nicht die Schuldige.

Dschungelcamp 2020, Folge 11: Viele Tränen heute am 20.1.2020 im Dschungel

Dafür gab es reichlich Tränen. Denn zunächst schilderte Anastasiya die Tiefpunkte ihres Liebeslebens: "Ich hatte von 16 bis 19 einen so schlimmen Freund, der hat mir so viele Komplexe gemacht", sagte das Model. Ihr damaliger Freund habe ihr eingeredet, sie sei fett und hässlich, sie kontrolliert und sogar geschlagen. "Ich habe mich später total runtergehungert. Ich hatte schon Bulimie", sagte sie. Heute wisse sie: "Der Mensch, der dich liebt, wird dich niemals schlagen!"

Und auch Elena weinte. "Ich kann nicht mehr! Mein Körper sagt mir, dass ich gehen will. Das ich nicht mehr kann. Ich bin erschöpft und ich bin müde. Ich versuche die anderen zu motivieren, bin aber selbst nicht motiviert", sagte sie.

Vorschau zu Folge 11 heute am 20.1.2020: Wie geht es weiter im Dschungelcamp 2020?

Die zweite Hälfte bricht an im Dschungelcamp 2020 und die Zuschauer dürfen nicht mehr entscheiden, wer in die Prüfung muss. Das machen die neun Kandidaten nun unter sich aus. Deshalb steht auch noch nicht fest, wer an Tag 11 ran muss. Klar ist aber, dass es Anastasiya und Raúl nicht leicht haben werden, weiter im Camp zu bleiben.

Mehr sehen Sie heute Abend, 20.1.20, um 22.15 auf RTL. (AZ)

