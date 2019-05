vor 17 Min.

Ehe für alle: Erste gleichgeschlechtliche Paare heiraten in Taiwan

Taiwan hat als erstes Land in Asien die Ehe für alle eingeführt. Die ersten gleichgeschlechtlichen Paare haben sich nun das Jawort gegeben.

Nach der Einführung der Ehe für alle haben sich in Taiwan die ersten gleichgeschlechtlichen Paare das Jawort gegeben. Nach Angaben des Innenministeriums der Inselrepublik waren am Freitag Meldeämter im ganzen Land bereit, Anmeldungen für Hochzeiten entgegenzunehmen. Die demokratische Inselrepublik ist das erste Land in Asien, das die gleichgeschlechtliche Ehe erlaubt.

In der Hauptstadt Taipeh waren die Gründerinnen der taiwanischen Allianz zur Förderung der bürgerlichen Partnerschaft, die 47-jährige Victoria Hsu und die 42-jährige Chih-Chieh Chien, das erste gleichgeschlechtliche Paar, das seine Ehe im Haushaltsregister des Bezirks Zhongzheng eintragen ließ.

Taiwan: Dutzende Paare meldeten sich bereits für gleichgeschlechtliche Ehe an

"Als ich mit 15 Jahren feststellte, dass ich lesbisch bin, dachte ich nie an die Möglichkeit zu heiraten", sagte Hsu, die Präsidentin der Allianz. "Unsere Eltern haben gestern unsere Heiratsurkunde unterschrieben", sagte Chien, Generalsekretärin der Allianz.

Allein in Taipeh meldeten sich Dutzende gleichgeschlechtliche Paare in verschiedenen Stadtteilen für die Ehe an. Das Parlament der Inselrepublik hatte vergangene Woche für ein entsprechendes Gesetz gestimmt, wonach auch gleichgeschlechtliche Paare von diesem Freitag an heiraten dürfen. In Deutschland trat das Gesetz zur Ehe für alle am 1. Oktober 2017 in Kraft. (dpa)

