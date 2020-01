15:00 Uhr

Eisbär-Jungtier lernt im Zoo Hannover langsam laufen

Im November bekam Eisbärin Milana im Hannoveraner Zoo ein Junges. Nun macht das Eisbär-Baby seine ersten Schritte.

Noch recht unbeholfen hat das erst neun Wochen alte Eisbär-Jungtier im Zoo Hannover seine ersten Schritte gemacht. Wie der Tierpark am Mittwoch mitteilte, erkundet das noch namenlose Baby neben seiner Mutter Milana langsam die Wurfhöhle. "Das Jungtier beginnt zu laufen, übt das Gleichgewicht zu halten und die Koordination zu verbessern", sagte Eisbären-Kurator Fabian Krause. Das Jungtier schaffe bereits bis zu drei Schritte am Stück und halte Eisbärin Milana auf Trab: "Manchmal krabbelt es Milana sogar schon beim Putzen weg."

Das zehn Wochen alte Eisbären-Jungtier macht die ersten Gehversuche. Bis es fit für die Außenanlage ist, wird es noch etwa drei Wochen dauern, teilte der Zoo Schönnbrunn mit. Bild: Tiergarten Schönnbrunn/APA/dpa

Zoo Hannover: Der Eisbär kam im November auf die Welt

Wie in der Wildnis verlassen beide die Wurfhöhle voraussichtlich erst im Frühjahr, so der Zoo. Das Jungtier war am 20. November vergangenen Jahres auf die Welt gekommen, den Angaben zufolge als erster Eisbär-Nachwuchs in Hannover. Laut Zoo stehen Eisbären seit 2006 auf der Roten Liste der Naturschutzorganisation IUCN. Ihr Bestand werde als "gefährdet" eingestuft. (dpa)

