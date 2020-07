10:38 Uhr

"Elementary", Staffel 7 (Sky): Folgen, Handlung, Besetzung, Trailer

"Elementary" ist mit Staffel 7 bei Sky Ticket zu sehen. Alle Infos zu Folgen, Handlung, Besetzung und Trailer - hier.

Von Tanja Schauer

Die Serie "Elementary" geht mit Staffel 7 zu Ende. Die Krimi-Serie steht auf dem Video-On-Demand-Portal Sky Ticket zur Verfügung. Hier erhalten Sie alle Infos zum Start, den Folgen, der Handlung und den Schauspielern im Cast. Am Ende des Artikels haben wir außerdem einen Trailer zur Serie für Sie.

"Elementary": Start von Staffel 7

Staffel 7 von "Elementary" läuft seit dem 1. Juli 2020 auf Sky Ticket. Alle Folgen sind ab dem Release-Tag auf Abruf verfügbar.

"Elementary", Staffel 7: Folgen

Staffel 7 von "Elementary" umfasst insgesamt 13 Folgen, die jeweils ca. 42 Minuten dauern. Das sind die Titel der einzelnen Episoden:

"Die weiteren Abenteuer" "Bauchschuss" "Der Preis eines Geständnisses" "Rote Ampel, grüne Ampel" "In den Wald" "Befehl: Löschung" "Drogengrüße aus Moskau " "Probleme mit der Wahrheit" "Der Geist von Brooklyn" "Die Tote im Hinterhof" "Entfreundet" " Reichenbach fällt" "Ihre Abschiedsvorstellung"

Die Handlung von "Elementary"

Nach einem Drogenentzug in New York beschließt Sherlock Holmes, ein ehemaliger Scotland Yard-Mitarbeiter, in den USA zu bleiben, da ihm die zu lösenden Kriminalfälle dort spannender erscheinen. Er wird als beratender Ermittler des NYPD eingestellt, jedoch folgt ihm Joan Watson als ständige Begleiterin und Aufpasserin auf Schritt und tritt.

Nachdem sich Joan und Sherlock gegen Ende der 6. Staffel dazu entschlossen haben zurück nach London zu ziehen, startet Staffel 7 mit deren Umzug in die alte Heimat und neuen spannenden Kriminalfällen.

Besetzung: Schauspieler im Cast von "Elementary"

Das sind die Hauptdarsteller von "Elementary" in der Übersicht:

Schauspieler Rollenname Jonny Lee Miller Sherlock Holmes Lucy Liu Dr. Joan Watson Aidan Quinn Captain Thomas Gregson Jon Michael Hill Detective Marcus Bell Natalie Dormer Jamie Moriarty / Irene Adler Rhys Ifans Mycroft Holmes Sean Pertwee Gareth Lestrade Ophelia Lovibond Kitty Winter John Noble Morland Holmes

"Elementary"-Trailer

Der englische Original-Trailer verschafft einen ersten Einblick in die Serie:

