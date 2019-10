vor 18 Min.

"Family Guy": Staffel 16 im Stream - Folgen, Handlung, Cast, Trailer

"Family Guy" ist mit Staffel 16 im Stream auf Netflix verfügbar. Start, Folgen, Handlung, Cast, Trailer und Kritik - hier gibt es alle Infos.

Staffel 16 von "Family Guy" gibt es seit dem 1.10.2019 auf Netflix zu sehen. Wie üblich wurden wieder alle Folgen gleichzeitig veröffentlicht. Seth MacFarlane produziert die erfolgreiche Zeichentrickserie. Wie ist die Handlung von "Family Guy"? Welcher Cast leiht den Charakteren ihre Stimme? Lesen Sie hier die Antworten. Trailer, Stream,und Kritik - alle Infos zu "Family Guy".

Staffel 16 von "Family Guy": Wann war der Start?

Staffel 16 der Animations-Serie "Family Guy" ist seit dem 1. Oktober 2019, beim Streaming-Dienst Netflix abrufbar.

Folgen und Handlug: Worum geht es in "Family Guy", Staffel 16?

Die Zeichentrickserie dreht sich um das Leben der Familie Griffin in einer fiktiven Kleinstadt namens Quahog. Die Schöpfer der Serie haben Quahog im US-Bundesstaat Rhode Island angesiedelt.

Die Familie Griffin besteht aus dem Ehepaar Peter und Lois, ihren Kindern Meg und Chris, dem Baby Stewie sowie dem Hund Brian. Typisch für die Serie ist die teilweise bis ins Absurde reichende Überzeichnung alltäglicher Probleme und ein vielschichtiger, oft sehr sarkastischer Humor - es gibt durchaus deftige Passagen. Netflix selbst bezeichnet die Serie als "tabulos". Häufig werden Prominente, Fernsehserien, Filme oder andere Reminiszenzen an die US-amerikanische Popkultur parodiert - ein Besuch der Griffins bei den Simpsons in einer früheren Staffel gilt mittlerweile als Kult.

Der Zeichenstil der Serie ist relativ simpel. Die Figuren haben große Augen, die Gesichter sind teilweise übertrieben breit und verkörpern ganz allgemein viele Stereotypen.

Cast von "Family Guy", Staffel 16: Welche Schauspieler sprechen welche Hauptcharaktere?

Rolle Original-Sprecher Deutscher Sprecher Peter Griffin Seth MacFarlane Jan Odle Lois Griffin Alex Borstein Katharina Lopinski Meg Griffin Lacey Chabert

Mila Kunis Christine Stichler Stewie Griffin Seth MacFarlane Manuel Straube Brian Griffin Frank Engelhardt

Joachim Höppner Frank Engelhardt

An der Produktion von "Family Guy" sind beziehungsweise waren 20th Century Fox, Film Roman und Fuzzy Door Productions beteiligt. Die Idee der Animations-Serie stammt von Seth MacFarlane, die Musik von Ron Jones und Walter Murphy.

"Family Guy": Hier kommt ein Trailer

"Family Guy" - die 16. Staffel live im Stream

Der Streaming-Anbieter Netflix stellt die Zeichentrickserie seit dem 1. Oktober zum Download zur Verfügung.

Was sagt die Kritik zur 16. Staffel von "Family Guy"?

Staffel 16 von "Family Guy" hat auf IMDb durchwachsene Kritiken: Einige Folgen wurden mit 8,2, andere wiederum mit 5,8 Sternen bewertet. Insgesamt kommt die Serie bei den Fans allerdings sehr gut an. Mittlerweile ist "Family Guy" Kult und reiht sich in Sachen Fan-Base bei "Southpark" und "Simpsons" ein. Außerdem ist "Family Guy" nur so mit Preisen überhäuft worden. Allein 18 Emmy-Nominierungen gab es, fünf davon wurden gewonnen. (AZ)

