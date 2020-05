vor 32 Min.

"First Dates Hotel": Roland Trettl und sein Team am 25.5.20

"First Dates Hotel": Heute am 25.5.20 läuft wieder die neue Vox Dating-Show. Roland Trettl wird der Gastgeber sein. Wer noch alles mit im Team ist, lesen Sie hier.

Von Monique Neubauer

Die erfolgreiche Sendung "First Dates - ein Tisch für zwei" bekommt ein Spin-Off: " First Dates Hotel", wo Singles in einem französischen Boutique-Hotel einchecken. Natürlich sind auch wieder Roland Trettl und sein bekanntes "First Dates" Team dabei. Wer sonst noch alles dazu kommt, lesen Sie hier.

Roland Trettl und sein "First Dates Hotel" Team

Roland Trettl und sein „First Dates“-Team empfangen die Liebessuchenden zu einem Urlaub in einem Boutique-Hotel in der französischen Provence. Gemäß dem Motto „Liebe geht durch den Magen“ dürfen die Singles bei einem Abendessen ihr persönliches Blind Date kennenlernen. Neben den bekannten Servicekräften, Barkeepern und natürlich Gastgeber Roland Trettel, kommen auch noch Neulinge zum Team dazu, die die Urlauber verwöhnen wollen. Hier eine Auflistung des gesamten "First Dates Hotel" Teams:

Roland Trettl Gastgeber Aline Marie Rademacher Rezeptionistin Nic Shanker Barkeeper Rocco Barkeeper Mariella Servicekraft Anika Servicekraft Viola Servicekraft Clement Servicekraft Tim Servicekraft

Neu dabei sind Aline Marie Rademacher, Clement und Tim. Alle anderen Servicekräfte sind schon aus "First Dates - ein Tisch für zwei" bekannt.

Einer der Neuzugänge im "First Dates" Team: Aline Marie Rademacher ist die Rezeptionistin des Hotels. Bild: TVNOW / Bernd Michael-Maur

Das Team von "First Dates Hotel" und seine Mission

Im „First Dates Hotel“ können die Gäste in entspannter Urlaubsatmosphäre daten, flirten – und sich im Idealfall verlieben. Schon bei der Ankunft im Hotel treffen die Liebessuchenden auch auf die anderen angereisten Singles. Ein kurzer Plausch am Pool oder ein gemeinsamer Cocktail an der Hotelbar – die Möglichkeit, den oder die Richtige kennenzulernen, ist von Anfang an da! Und dann wartet auch noch das persönliche Blind Date auf jeden Single.

Springt der Funke während des Abendessens über, kann der Aufenthalt im „First Dates Hotel“ gemeinsam mit dem Date-Partner verlängert werden. Natürlich versucht das Team rund um Roland Trettl für jeden Urlauber den perfekten Partner zu finden - denn im "First Dates Hotel" soll keiner alleine nach Hause fahren. In einem Vox-Interview sagte Roland Trettel vor dem Start der Sendung aber auch: "Wenn ich mich einbringe, dann vorsichtig und ohne zu drängen. Bei uns sind die Singles die Hauptpersonen."

