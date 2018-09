20:43 Uhr

Folge 4 von "Die Höhle der Löwen" heute: Mit Twerking zum Fitness-Boom? Panorama

In Folge 4 von "Die Höhle der Löwen" 2018 soll unter anderem "twerXout" die Investoren überzeugen. Welche Produkte werden heute Abend vorgestellt?

Auf Vox läuft heute Abend die vierte Folge von "Die Höhle der Löwen". Wieder stellen mutige Gründer ihre Start-ups vor und hoffen auf ein Investment der "Löwen". Die Zuschauer erwarten dieses Mal sportliche Innovationen, geschmackliche Abenteuer und Neuigkeiten im Bereich Elektroantrieb. Zu sehen ist "Die Höhle der Löwen" heute Abend um 20.15 auf Vox.

"Höhle der Löwen", Folge 4: Twerken mit Produkt "twerXout"

In der vierten Folge der Gründershow "Die Höhle der Löwen" 2018 wird es sportlich: Statt langweiligem Bauch, Beine, Po haben die Gründerinnen Kristina Markstetter und Rimma Banina eine neue Idee: Sie wollen die Investoren von "twerXout" begeistern. Das ist eine Kombination aus Twerking, Fitness und verschiedenen Tanzstilen. In zweitätigen Workshops wollen Kristina und Rimma lizenzierte "twerXout"-Trainer ausbilden und ihr Programm damit in Fitnessstudios etablieren. Dafür benötigen die Gründerinnen 50.000 Euro. Aber springt der Funke auch auf die "Löwen" um?

Wer sich nach dem anstrengenden Workout erholen möchte, ist bei Karen und Dennis richtig. Sie präsentieren "sleeperoo". Das sind Erlebnisübernachtungen an ungewöhnlichen Orten. Den "Löwen" um Judith Williams, Carsten Maschmeyer, Frank Thelen, Ralf Dümmel und Dagmar Wöhrl bieten sie für 250.000 Euro 20 Prozent der Anteile an.

Bonbons und Kaugummis sind den meisten nur in süßen Geschmacksrichtungen bekannt. Carola A. Stock und Immanuel P. Rebarczyk aus Leipzig sehen da eine Marktlücke. Mit "Smicies" bieten sie Pastillen in herzhaften Geschmacksrichtungen an. Die "Löwen" bekommen also wieder etwas zum Probieren. Ob sie Bonbons mit Bacon-Geschmack überzeugen können?

Produkt "waschies" die Investoren bei "Höhle der Löwen" überzeugen

Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb liegen im Trend. Das dachten sich wohl auch die Köpfe hinter "ello". Sie wagen sich mit einem elektrischen Rollator in "Die Höhle der Löwen" und erhoffen sich ein Investment von 250.000 Euro für zehn Prozent der Anteile am Unternehmen. Mit dem Start-up "Gearflix" versucht Marius Hammer sein Glück. Die Idee dahinter: Statt teures Video- und Foto-Equipment zu kaufen, kann man es bei "Gearflix" ganz einfach mieten und nach Gebrauch wieder zurückschicken.

Außerdem stellen Marcella Müller und Carolin Schuberth "waschies" vor. Das sind Waschpads, die Feuchttücher und Abschminklotions überflüssig machen. Ihr Produkt gibt es in einigen Supermärkten bereits zu kaufen. Mit 50.000 Euro wollen sie den Verkauf weiter ankurbeln. (AZ)

