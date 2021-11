Wie ist es, wenn man sich an jeden Tag seines Lebens erinnert? Dieser Mann weiß es

Plus Erich Walter verirrt sich nie, kann sich jede Straße merken. Er wisse auch, wie er jeden einzelnen Tag seines Lebens verbracht habe, sagt er. Der 75-Jährige ist ein medizinisches Phänomen.

Im Vorwort seines Tagebuchs, das Erich Walter seit 1971 führt, zitiert er ein beliebtes Sprichwort: „Die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus welchem wir nicht vertrieben werden können.“ Für die meisten Menschen dürfte dieser Satz nur ein frommer Wunsch sein. Auf Erich Walter aber trifft er zu: Der 75-jährige Computer-Experte aus Viersen sagt, er könne sich an fast jeden Tag seines Lebens erinnern.