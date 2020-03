vor 51 Min.

GNTM 2020, Folge 8 heute am 19.3.20: Harter Modelalltag holt die Kandidatinnen ein

GNTM 2020, heute am 19.3.20 mit Folge 8: Die Models müssen sich im harten Modelalltag beweisen. Hier die Vorschau.

GNTM 2020 heute am 19.3.20 mit Folge 8: Die Jobsuche in Berlin stellt die Kandidatinnen vor eine große Herausforderung. Mehr dazu in unserer Vorschau.

"Germany´s next Topmodel" geht heute Abend mit Folge 8 in die nächste Runde. Aktuell kämpfen noch 15 Kandidatinnen um den Titel, einen Modelvertrag sowie ein stattliches Preisgeld von 100.000 Euro. Mehr zur heutigen Folge finden Sie hier in unserer Vorschau.

GNTM 2020 heute am 19.3.20: Vorschau auf Folge 8

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 8 von " Germany's next Topmodel" läuft am Donnerstag, 19.03.20, ab 20.15 Uhr auf ProSieben.

Inhalt

In Folge 8 von GNTM 2020 warten auf die Kandidatinnen bei der Berliner Fashion Week große Namen, darunter auch Stardesigner Wolfgang Joop. Doch die Job-Suche in Berlin entpuppt sich für manches GNTM-Mädchen als Reinfall. Besonders Kandidatin Julia P. hat es in dieser Woche schwer. Trotz einer Größe von 1,80 Meter kann sie bei keinem Designer punkten - Wolfgang Joop wollte sie nicht mal sehen.

Das entgültige Urteil fällen am Ende der Woche jedoch Heidi Klum, Choreografin Nikeata Thompson und der Gastjuror Christian Cowan.

Germany's next Topmodel 2020 Infos: Alles zu Staffel 15

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Teilnehmerinnen

Hier stellen wir die Kandidatinnen von GNTM 2020 vor.

Gast-Juroren

Das ist die Jury von Germany's next Topmodel.

Übertragung

So sehen Sie GNTM 2020 im TV und Stream.

Nächste Folge

Das sind alle Sendetermine von Germany's next Topmodel.

Weitere Neuigkeiten

In unserem Blog lesen Sie immer aktuelle News zu GNTM 2020.

(AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen