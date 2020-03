06:53 Uhr

GNTM 2020: Wer ist raus? Welche Kandidatinnen waren gestern in Folge 6 dabei?

GNTM 2020 gestern am 05.03.2020 mit Folge 6: Hier die Kandidatinnen im Überblick.

"Germany's next Topmodel" startete mit 38 Kandidatinnen in die neue Staffel. Wer ist raus? Und welche Teilnehmerinnen waren gestern in Folge 6 noch dabei?

Gestern ging es bei " Germany's next Topmodel" weiter. Am 05.03.2020 stand Folge 6 auf dem Programm.

Das Feld wird sich im Laufe der Staffel immer weiter lichten, bis irgendwann nur noch drei oder vier Models im Finale um den Sieg kämpfen. Bis dahin ist es aber ein weiter Weg. Hier stellen wir die Kandidatinnen von GNTM 2020 vor. Wer ist raus? Wer noch dabei?

GNTM 2020, Kandidatinnen in Folge 6: Wer ist noch dabei? Wer ist raus?

Diese Kandidatinnen mussten "Germany's next Topmodel" 2020 bereits verlassen:

Aline (23) aus Pleiskirchen

Anastasija (16) aus Wien

Kiara (20) aus Berlin

Kristina (22) aus Regensburg

Lara (17) aus Vösendorf

Magdalena (24) aus Büttelborn

Marcia (28) aus München

Mathy (26) aus Düsseldorf

Reny (21) aus Rheda-Wiedenbrück

Vanessa (21) aus Berg bei Neumarkt

Veronika (23) aus Heidelberg

Viktoria (23) aus Illertissen

Yari (20) aus Wien

Daria (22) aus Seevetal

Charlotte (25) aus München

Nina-Sue (19) aus Dießen am Ammersee

am Malin (21) aus Berlin

Saskia (22) aus Braunschweig

Alina (23) aus Köln

Laura (20) aus Düsseldorf

Valeria (19) aus Freiburg im Breisgau

Cassandra (27) aus Gera

Marie (19) aus Landau in der Pfalz

Sarah S. (23) aus Köln

(23) aus Pinar (22) aus Mühlacker

"Germany's next Topmodel": Diese Kandidatinnen sind noch dabei - Folge 6

Das sind die 22 Kandidatinnen, die 2020 noch "Germany's next Topmodel" werden wollen:

Anastasia (20) aus Berlin

Bianca (18) aus Aachen

Jacqueline / Jacky (21) aus Rheingau-Taunus

Johanna (20) aus Remseck

Julia F. (20) aus Schweinfurt

(20) aus Julia P. (17) aus Dortmund

(17) aus Larissa (19) aus Mörfelden-Walldorf

Lijana (23) aus Kassel

Lucy (21) aus Kassel

Mareike (24) aus Berlin

Maribel (18) aus Mühlheim an der Ruhr

an der Maureen (20) aus Wien

Nadine (20) aus Fürstenfeldbruck

Sarah P. (20) aus Vorau

(20) aus Vorau Tamara (19) aus Wien

(19) aus Vivian (21) aus München

