Darum geht es in der Vox-Doku "Gewissensbisse? Das Fleischexperiment"

Heute ist der Start der Doku-Reihe "Gewissensbisse? Das Fleischexperiment". Hier liefern wir die Vorschau samt Infos rund um Sendetermine und die Übertragung im TV oder Live-Stream.

Bei Vox geht ab heute Abend eine neue Doku-Reihe an den Start. In "GewissensBISSE? Das Fleischexperiment" wird sich kritisch mit der Umwelt und dem hohen Fleischkonsum in unserer Gesellschaft auseinandergesetzt. Laut Statistischem Bundesamt werden in Deutschland jedes Jahr 78,8 Kilo Fleisch pro Kopf gegessen. Viele Menschen blenden dabei jedoch die Tatsache aus, dass für jede dieser Mahlzeit ein Tier geschlachtet wurde - das geschieht in Deutschland im Schnitt täglich zwei Millionen Mal. Mit "GewissensBISSE? Das Fleischexperiment" will der TV-Sender Vox diesen Aspekt ins Bewusstsein der Menschen zurückholen.

Fünf Familien nehmen deshalb an dem außergewöhnlichen Experiment teil. Darunter sind auch die prominenten Familien von Schauspieler Hardy Krüger Jr., Profi-Fußballer Dennis Diekmeier sowie von Musiker und Ausdauersportler Joey Kelly.

Hier in unserer Vorschau präsentieren wir Ihnen alle Infos zu den Sendeterminen und der Übertragung live im TV und Stream. Außerdem verraten wir Ihnen, wie genau "GewissensBISSE? Das Fleischexperiment" abläuft.

"GewissensBISSE? Das Fleischexperiment": Wann sind die Sendetermine?

Der TV-Sender Vox zeigt die Sendung "GewissensBISSE? Das Fleischexperiment" ab Dienstag, 14. September 2021. Die Doku startet pünktlich zur Primetime, also um 20.15 Uhr. Insgesamt besteht das neue Format aus drei Teilen. Hier haben wir für Sie die Sendetermine in einer Übersicht zusammengefasst:

Folge Sendetermin Wochentag Sender Folge 1 14. September 2021 Dienstag Vox Folge 2 21. September 2021 Dienstag Vox Folge 3 28. September 2021 Dienstag Vox

"GewissensBISSE? Das Fleischexperiment": Wie genau läuft das Experiment ab?

Für das TV-Experiment bekommen die fünf Familien jeweils zwei Tiere zugeteilt: Bei Familie Kelly ziehen zwei Kälber ein, zwei Lämmer bei Familie Krüger, zwei Ferkel bei Familie Diekmeier. Außerdem sind Familie Ripka aus Olfen sowie Familie Ehmann aus Duisburg dabei, die sich jeweils um zwei Hühner kümmern.

Die Tiere leben für einen Zeitraum von vier Wochen im eigenen Garten der Familien, in denen spezielle Gehege angelegt wurden. Aufgabe ist es, die neuen "Mitbewohner" tagtäglich zu pflegen und zu versorgen. Dabei erfahren sie mehr über die Eigenheiten der Tierart, über ihr Sozialverhalten und ihre Intelligenz und auch darüber, wie sich der starke Fleischkonsum auf unsere Gesundheit und auf die Umwelt auswirkt. Außerdem wird ihnen aufgezeigt, wie sich überzeugte Fleischesser für einen bewussteren Fleischkonsum entscheiden können.

Nach Ablauf der vier Wochen werden die Familien schließlich jeweils vor eine heftige Entscheidung gestellt: Lassen sie ihre bisherige Ernährung unverändert, werden ihre Tiere geschlachtet. Entscheiden sie sich jedoch dafür, ihren Fleischkonsum zu stoppen und sich vegetarisch zu ernähren, dürfen ihre Tiere bis an ihr natürliches Lebensende auf einem Gnadenhof leben.

"GewissensBISSE? Das Fleischexperiment": Infos zur Übertragung im TV oder Stream auf Vox - gibt es ganze Folgen als Wiederholung?

Die Doku-Reihe "GewissensBISSE? Das Fleischexperiment" wird auf dem TV-Sender Vox gezeigt. Außerdem lässt sich die Sendung im Live-Stram via TV NOW verfolgen.

Ist für Sie der angesetzte Sendetermin am Dienstagabend unpassend? Kein Problem, Sie haben die Möglichkeit, die Sendung in der Wiederholung abzurufen. Auch das ist über den Streaming-Dienst TV NOW möglich. Die Premium-Mitgliedschaft kostet nach Angaben der Mediengruppe 4,99 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Neukunden haben die Möglichkeiten, den Dienst 30 Tage lang kostenlos zu testen.