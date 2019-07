Halle Bailey spielt "Arielle, die Meerjungfrau"

US-Sängerin Halle Bailey spielt in der Neuverfilmung des Disney-Klassikers "Arielle, die Meerjungfrau" die Hauptrolle. Die Dreharbeiten sollen 2020 beginnen.

Die Vorbereitungen für die Real-Verfilmung eines weiteren Disney-Klassikers schreiten voran. Nachdem "Aladdin" in diesem Jahr erschien und "Der König der Löwen" noch folgt, sind Details zur Besetzung des Live-Action-Musicals "Arielle, die Meerjungfrau" bekannt geworden.

Der beliebte Disney-Film wird mit einer schwarzen Hauptdarstellerin neu verfilmt. "Ein Traum wird wahr", freute sich die US-amerikanische Sängerin Halle Bailey (19) am Mittwoch auf Twitter über den Zuschlag für die Rolle der Arielle in dem geplanten Disney-Film "Little Mermaid". Regie führt der Filmmusical-Experte Rob Marshall, der bereits mit "Chicago" und "Mary Poppins' Rückkehr" Erfolge feierte.

Auf Twitter gratulierte unter anderem US-Schauspielerin Halle Berry ihrer Namensvetterin zum Casting: "Für den Fall, dass ihr eine Erinnerung gebraucht habt... Halles SCHAFFEN es." Für Bailey, die mit ihrer Schwester Chloe als das R&B-Duo Chloe x Halle bekannt wurde, ist es die erste Kino-Hauptrolle.

Nach einer langen Suche sei nun die Besetzung gefunden, teilte Marshall laut Variety mit. Der Regisseur lobte unter anderem die "wunderbare Singstimme" der Schauspielerin.

In case you needed a reminder... Halles get it DONE. Congratulations @chloexhalle on this amazing opportunity, we can’t wait to see what you do! #TheLittleMermaid #HalleBailey pic.twitter.com/z0Rik2nxRe