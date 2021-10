Staffel 3 von "Hanna": Was zu Start, Handlung und Besetzung bekannt ist

Staffel 3 von "Hanna" wird auf Amazon Prime Video zu sehen sein. Start, Folgen, Besetzung, Trailer und Handlung - das ist bisher bekannt.

"Hanna" wird demnächst mit Staffel 3 im Stream auf Amazon Prime Video verfügbar sein - ab Ende November. In der Serie geht es um das Leben von Hanna, eines jungen Mädchens mit speziellen Fähigkeiten, das sein ganzes Leben lang auf der Flucht war und von seinem Ziehvater aufgezogen und zum Kampf ausgebildet wurde und um sein Leben fürchten muss.

Sie wollen wissen, wann es mit der neuen Staffel los geht? Dann sind Sie hier genau richtig. Start, Handlung, Folgen, Schauspieler im Cast und Trailer - lesen Sie hier alle Infos zur Serie auf Amazon Prime Video.

"Hanna", Staffel 3 im Stream: Wann ist Start auf Amazon Prime Video?

Nun hat Amazon den Start-Termin für Staffel 3 von "Hanna" veröffentlicht. Am Mittwoch, 24. November 2021, geht es los mit der neuen Staffel. Der Dienst, über den Sie die Serie ansehen können, ist jedoch kostenpflichtig.

Eine Prime-Mitgliedschaft kostet 69 Euro im Jahr. Als nicht Prime-Kunde fallen monatlich 7,99 Euro für Amazon Prime Video an. Dafür stehen einem Kunden dann Filme und Serien wie "American Gods", "Shameless" und "Pirates of the Carrbiean" zur Verfügung.

Das passiert bei "Hanna" Staffel 3: Die Handlung

Hanna hat herausgefunden, dass sie nicht der einzige Teenager mit speziellen Fähigkeiten ist. Durch das "Ultrax-Programm" werden etliche Teenager mit verbesserter DNA injiziert, ausgebildet und getestet. Hanna will diesem Schicksal aber entgehen. Hilfe erhält sie von CIA-Agentin Marissa Wiegler und ihrem Vater Erik Heller.

"Hanna", Staffel 3: Was ist zu den Folgen bekannt?

Die 1. und 2. Staffel von "Hanna" hatten jeweils acht Folgen, in Staffel 3 erwarten Sie insgesamt neun Episoden. Die einzelnen Episoden dauern zwischen 40 und 50 Minuten. Die Titel der einzelnen Folgen wurden jedoch bisher noch nicht bekannt gegeben - wir werden diese jedoch ergänzen, sobald es hierzu mehr Informationen gibt.

Das sind die Schauspieler im Cast: Besetzung von "Hanna", Staffel 3

Esme Creed-Miles spielt in der Serie die Hauptrolle an der Seite einiger bisher bereits bekannter Gesichter. Neu dabei ist in dieser Staffel Ray Liotta, der einen Karrieresoldaten spielt, der inzwischen als Geheimdienstler arbeitet.

Hier finden Sie eine Auswahl des Hauptcasts im Überblick:

Schauspieler Rolle Esme Creed-Miles Hanna Mireille Enos Marissa Wiegler Joel Kinnaman Erik Heller Noah Taylor Dr. Roland Kunek Dermot Mulroney John Carmichael

Ein erster Einblick in Staffel 3 von "Hanna": Offizieller Trailer

Einen offiziellen Trailer zur dritten Staffel von "Hanna" hat Amazon Prime Video auch bereits veröffentlicht - allerdings bisher nur in der englischsprachigen Version.

Sobald dieser auch auf Deutsch herausgebracht wird, werden wir ihn hier ergänzen. Bis dahin haben wir Ihnen den englischen Trailer verlinkt.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

(AZ)