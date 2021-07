Staffel 3 von "How to sell Drugs online (fast)": Infos zu Start und Besetzung

Heute ist bei Netflix der Start-Termin von Staffel 3 der Serie "How to sell Drugs online (fast)". Zur Besetzung gehört ein Neuzugang.

"How to sell Drugs online (fast)" gehört zu den erfolgreichsten Serien in Deutschland und hat auf Netflix auch in anderen Ländern viele Fans. Nach den so beliebten ersten beiden Staffeln gibt es einen Start-Termin für Staffel 3.

Hier in unserem Artikel geben wir Ihnen alle Infos zu Start, Besetzung, Handlung sowie einen offiziellen Trailer.

"How to sell Drugs online (fast)", Staffel 3: Heute ist Start in Deutschland

Wie Netflix mitgeteilt hat, ist der Start von Staffel 3 heute am 27. Juli 2021. An diesem Termin erscheinen alle Folgen von "How to sell Drugs online (fast) gleichzeitig und stehen dann auf dem Streaming-Dienst zum Ansehen zur Verfügung. Es wird insgesamt wieder sechs Folgen geben.

Hier finden Sie in unserer Übersicht die englischen Original-Titel der einzelnen Episoden:

A single failure, a little slip A misdemeanor, a little trip Does this condemn me, lock me away? Before you turn the key, I have one more thing to say To make amends, maybe be friends Everybody get's a second chance

Besetzung: Neuzugang in Staffel 3 von "How to sell Drugs online (fast)"

Die Hauptdarsteller von "How to sell Drugs online (fast) kehren auch in Staffel 3 wieder zurück. Damit gehören die folgenden Schauspieler zum Cast:

Maximilian Mundt ( Moritz )

( ) Danilo Kamperidis (Lenny)

(Lenny) Damian Hardung (Dan)

Lena Klenke (Lisa)

(Lisa) Lena Urzendowsky (Kira)

Die vier Hauptrollen Lisa, Moritz, Dan und Lenny sind auch in Staffel 3 von "How to sell Drugs online (fast)" mit dabei. Foto: Netflix

Bei der Besetzung gibt es in der neuen Staffel außerdem einen Neuzugang: Langston Uibel wird in Staffel 3 von "How to sell Drugs online (fast)" eine wichtige Rolle spielen. Den 23-jährigen Schauspieler kennt man aus Filmen wie "Hanni & Nanni 3", "High Society" und "Isi & Ossi". Außerdem war er Teil der Serie "Dogs of Berlin".

How to Sell Drugs Online (Fast) gehört nicht nur zu den aktuell erfolgreichsten deutschen Serien, sondern bekommt auch überwiegend gute Kritken. Außerdem erhielt sie mehrere Auszeichnungen - beim Deutschen Fernsehpreis zum Beispiel als "beste Comedy-Serie". (sge)

Das passiert in Staffel 3 von "How to sell Drugs online (fast)" - Die Handlung

Nach dem Cliff-Hänger in Staffel 2 bleiben bei "How to sell Drugs online (fast)" für die neue Staffel einige Fragen offen:

mydrugs wurde abgeschaltet - wie werden die Niederländer, auf die sich Moritz nun im Alleingang eingelassen hat, darauf reagieren? Hat er sich mit diesem Deal selbst in Gefahr gebracht?

nun im Alleingang eingelassen hat, darauf reagieren? Hat er sich mit diesem Deal selbst in Gefahr gebracht? Gefährlich war auch Moritz Alleingang in der Arbeit für Bobas Familie. Werden die ihm irgendwann auf die Schliche kommen? Und wie werden sie auf seinen Verrat reagieren?

Alleingang in der Arbeit für Bobas Familie. Werden die ihm irgendwann auf die Schliche kommen? Und wie werden sie auf seinen Verrat reagieren? In den letzten Folgen hat es außerdem zwischen dem Trio Dan, Lenny und Moritz gekracht. Werden die drei sich wieder zusammenraufen? Oder werden Lenny und Dan statt Moritz Kira ins Boot holen?

Für Moritz zumindest scheint gerade eine ganze Welt zusammen gebrochen zu sein. Er muss nicht nur Angst vor den professionellen Drogendealern, die auch vor nichts zurück zu schrecken scheinen, haben. Kommt heraus, dass er hinter mydrugs steckt, wird er auch vor Gericht erscheinen müssen, wo ihm eine satte Strafe droht. Eigentlich steckt der Schüler gerade mitten im Abitur. Kann er sich von dem vielleicht bald verabschieden? Und wie geht es mit On-Off-Freundin Lisa weiter, wenn die herausfindet, was ihr Freund so in seiner Freizeit getrieben hat?

"How to sell Drugs online (fast)": Trailer

Hier präsentieren wir Ihnen einen offiziellen Trailer zu Staffel 3 von "How to sell Drugs online (fast)":