vor 29 Min.

Hubschrauberabsturz auf Hawaii: Drei Tote

Drei Menschen sind beim Absturz eines Rundflug-Hubschraubers auf der Hawaii-Insel Oahu ums Leben gekommen.

Die Feuerwehr habe dies am Montag bestätigt, berichtete der örtliche Sender KITV. Über die Identität der Opfer wurde zunächst nichts bekannt. Der Hubschrauber stürzte in ein Wohngebiet in der Stadt Kailua.

Fernsehbilder zeigten das brennende Wrack auf einer Straße. Auf dem Boden sei niemand verletzt worden, hieß es. Augenzeugen berichteten von einem lauten Knall und Rauch in der Luft, bevor der Hubschrauber auf die Straße prallte. Die Absturzursache war zunächst nicht bekannt. (dpa)

