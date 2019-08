09:40 Uhr

"Hyperdrive" mit Charlize Theron: Ablauf, Start, Kandidaten, Trailer

Das neue Format "Hyperdrive" ist ab heute bei Netflix verfügbar. Start, Ablauf, Trailer - und was hat eigentlich Chalize Theron mit der Sache zu tun? Alle Infos hier.

Heute am 21. August startet "Hyperdrive" auf dem Streaming-Portal Netflix. Vor allem für Autofans dürfte die Serie interessant sein, denn für "Hyperdrive" haben die Macher der Serie einen riesigen Hindernisparcour bauen lassen, der Autofahrer aus aller Welt in ihrem Können testen wird. Die autobegeisterte Schauspielerin Charlize Theron hat die Serie mit produziert. Hier erhalten Sie alle Infos zu "Hyperdrive".

"Hyperdrive": Kandidaten aus aller Welt

Auf insgesamt zehn Hindernisparcours treten 28 Fahrer gegeneinander an, um den Hyperdrive-Champion zu ermitteln. In einem Interview mit Entertainment Weekly hat Chris Cowan, Co-Producer von Charlize Theron, erzählt, das Team von "Hyperdrive" habe Auto-Foren und Rennstrecken auf der ganzen Welt nach den Kandidaten abgesucht.

Ihnen sei es wichtig gewesen, den Wettkampf authentisch zu halten, weshalb die Kandidaten alles enthusiastische Amateur-Fahrer seien. Auch auf dem Nürburgring in Deutschland sei das Netflix-Team fündig geworden.

"Hyperdrive": Start, Ablauf und der erste Trailer

Auf einem Industrieareal in Rochester wurden die Hindernisse aufgebaut. Und diese haben es in sich: Aus dem ersten Trailer ist bereits der "Leveler" bekannt. Eine riesige Wippe, die auf das Gewicht der Autos reagiert.

Auf Youtube hat der Trailer fast 300.000 Aufrufe. Laut eines Kommentars hatten sich die Nachbarn monatelang über quietschende Reifen und laute Musik beschwert, ohne zu Wissen was auf dem ehemaligen Firmengelände von Kodak vor sich gehe. Nun aber freue man sich auf das Ergebnis. Am 21. August beginnt die Serie auf Netflix.

"Hyperdrive"-Produzentin Charlize Theron kennt sich mit Autos aus

Für die Produzenten von "Hyperdrive" war Charlize Theron die erste Wahl und sie habe am Telefon gleich zugesagt, wie Chris Cowan gegenüber Entertainment Weekly erzählte. Sie wurde nicht nur wegen ihrer Mitwirkung in den Actionfilmen "Mad Max" und "Fast and Furios" ausgewählt, sondern weil sie während ihrer Kindheit in Afrika bereits früh das Fahren erlernt habe. Charlize Theron wird auch bei dem neuen "Fast and Furios" Film zu sehen sein. (AZ)

