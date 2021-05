Ein Mann hadert mit sich selbst: Das erwartet Sie bei "Ich und die Anderen" auf Sky

Demnächst geht bei Sky die Miniserie "Ich und die Anderen" an den Start. Wann genau? Worum dreht sich die Handlung? Wie heißen die Folgen? Welche Schauspieler sind im Cast? Gibt es einen Trailer? Wir sagen es Ihnen.

Bereits im März begeisterte das Sky-Original "Ich und die Anderen" von Regisseur und Showrunner David Schalko das Berlinale-Publikum, am 9. Juni wird die Serie das Sommer-Special des Festivals mit einem Open-Air-Screening eröffnen. Am 11. Juni feiert sie dann ihre Österreich-Premiere - im Rahmen der "Diagonale" in Graz. Hier verraten wir Ihnen alle Facts zum Start, der Handlung, den Folgen und den Darstellern. Gibt es schon einen Trailer?

"Ich und die Anderen": Wann ist der Start bei Sky?

Die Serie läuft ab 29. Juli 2021 jeweils ab 20.15 Uhr mit zwei Episoden nacheinander sowie ab 29. Juli als komplette Staffel auf dem Streamingdienst Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf.

Handlung: Worum geht es bei "Ich und die Anderen"?

In der Miniserie wird die Geschichte von Tristan erzählt. Der junge Mann hadert mit sich und der Welt und darf in jeder Folge die Karten neu mischen. Doch die Sache hat einen Haken: Was passiert eigentlich, wenn die anderen plötzlich genau das tun, was wir wollen? Was passiert mit diesem merkwürdigen "Ich", wenn sich das Verhältnis zur Umwelt ständig aufs Neue verändert? Wenn sich immer wieder neue Konstellationen mit "den anderen" ergeben? Und was ist, wenn einem die ganze Sache plötzlich um die Ohren fliegt? "Ich und die anderen" ist laut Sky eine "Diskursserie", witzig und tragisch - und vielleicht sogar ein völlig neues Genre.

"Ich und die Anderen" bei Sky: Die Folgen

Die sechs Folgen à circa 50 Minuten haben (bisher?) keine Episoden-Titel.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Ich und die Anderen"?

Schauspieler Rolle Tom Schilling Tristan Lars Eidinger Herr Brandt Katharina Schüttler Julia Martin Wuttke Vater Sarah Viktoria Frick Isolde Sophie Rois Mutter Fabian Krüger Marvin Michael Maertens Dr. Schubert Ramin Yazdani Taxifahrer Merlin Sandmeyer Hubert Mavie Hörbiger Franziska Selina Graf Corinna Vanessa Loibl Anke Vivienne Causemann Gudrun Franz Pätzold Martin Michael Gempart Ehemann Nils Hohenhövel Valentin Anja Karmanski Hedwig Michaela Kis Frau Hautmann Katharina Meves Diverse Safira Robens Nina Wojo van Brouwer Georg Kratky Ines Marie Westernströer Jana

Drehbuch, Regie, Showrunner: David Schalko

Produzenten: David Schalko , John Lüftner

, John Lüftner Executive Producers: Quirin Schmidt , Marcus Ammon , Frank Jastfelder, Markus Golisano, Katharina Theissen

, , Frank Jastfelder, Markus Golisano, Kamera : Martin Gschlacht



"Ich und die Anderen": Der Trailer zur Sky-Serie

