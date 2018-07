20:11 Uhr

In Sachsen wurden zwei neue Wolfsrudel nachgewiesen Panorama

In Sachsen sind zwei neue Wolfsrudel aufgetaucht. Damit gibt es in dem Bundesland deutschlandweit die meisten Wölfe.

In den sächsischen Landkreisen Bautzen und Görlitz wurden zwei neue Wolfsrudel nachgewiesen. In Sachsen leben damit aktuell 17 Wolfsrudel und 4 Paare.

Sachsen bleibt Wolfsland Nummer eins in Deutschland. In den Landkreisen Bautzen und Görlitz wurden je ein neues Rudel nachgewiesen. Sie leben im Waldgebiet der Massenei sowie im Raum Großhennersdorf, wie das Kontaktbüro "Wölfe in Sachsen" mitteilte.

In Bayern leben ein Wolfsrudel und zwei Paare

Wolfsexpertin Gesa Kluth verwies am Samstag auf eine aktualisierte Karte der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes (DBBW). Demnach sind in Deutschland derzeit 38 Rudel, 13 Paare und 3 Einzeltiere nachgewiesen.

Sachsen steht mit 17 Rudeln und 4 Paaren zu Buche. Dahinter rangieren Niedersachsen (10 Rudel, 5 Paare, 1 Einzeltier), Brandenburg (7 Rudel), Mecklenburg-Vorpommern (3 Rudel, 2 Paare, 1 Einzeltier), Bayern (1 Rudel, 2 Paare) und Thüringen, wo nur ein einzelner Wolf lebt. (dpa)

