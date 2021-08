Staffel 4 von "In Treatment": Infos zu Start, Besetzung, Handlung und Folgen

"In Treatment" ist als Reboot und gleichzeitig als neue Staffel 4 zurück. Alle Infos rund um Start, Folgen, Besetzung und Handlung sowie einen Trailer gibt es hier.

Staffel 4 von "In Treatment" ist gleichzeitig auch ein Reboot der Show und wurde für die neuen Episoden der Serie völlig neu besetzt. Auch Hauptdarsteller Gabriel Byrne, der in den ersten drei Staffeln Dr. Paul Weston verkörperte, wird nicht wieder dabei sein. Stattdessen übernimmt Uzo Aduba die Hauptrolle als Dr. Brooke Taylor - das Konzept der Serie bleibt also gleich, die Akteure ändern sich jedoch.

Wer außerdem zur Besetzung der neuen Staffel von "In Treatment" gehört und wie die Handlung der neuen Episoden aussieht, verraten wir Ihnen hier. Außerdem finden Sie am Ende des Artikels einen Trailer zu Staffel 4.

"In Treatment": Wann war der Start auf Sky?

Staffel 4 steht seit dem 27. Juli 2021 über Sky Ticket und Sky Q auf Abruf zur Verfügung. Darüber hinaus ist die Serie immer dienstags ab 20.15 Uhr mit drei Episoden am Stück auf Sky Atlantic zu sehen. Neben den neuen Folgen von Staffel 4 stehen auch die Episoden der ersten drei Staffeln mit Gabriel Byrne auf Sky Q und Sky Ticket im Stream zur Verfügung.

Handlung von "In Treatment": Worum geht es in Staffel 4?

In den ersten drei Staffeln stand der Psychotherapeut Dr. Paul Weston im Mittelpunkt der Handlung. Es wurden mehrere Episoden pro Woche ausgestrahlt, die jeweils Therapiesitzungen mit seinen verschiedenen Patienten zeigten, während sich immer eine Folge in der Woche mit dem Therapeuten selbst beschäftigte. An diesem Konzept hält die neue Staffel weitgehend fest. Während sich ein Großteil der Folgen um die Patienten dreht, wird auch immer wieder das Privatleben der neuen Psychotherapeutin Dr. Brooke Taylor beleuchtet.

Zu den Patienten von Dr. Taylor gehört unter anderem Eladio Restrepo, der unter Schlafstörungen leidet und als Betreuer eines behinderten Jungen bei einer reichen Familie an seine Grenzen stößt. Außerdem behandelt sie Colin, der wegen Wirtschaftskriminalität im Gefängnis saß und nun auf Weisung des Gerichts innerhalb der Therapie an seiner Impulsivität arbeiten soll. In ihrem privaten Leben hat Dr. Taylor mit einem großen Verlust zu kämpfen, während ihr ehemaliger Liebhaber Adam wieder auftaucht und für weitere Verwirrung sorgt. Rat und Unterstützung sucht sie bei ihrer Freundin Rita und thematisiert in ihren Gesprächen auch ihre Ängste in Bezug auf ihre Arbeit als Therapeutin.

Folgen von "In Treatment"

Insgesamt wird Staffel 4 von "In Treatment" 24 Episoden umfassen, die jeweils etwa 30 Minuten dauern. Die Folgen drehen sich immer um einen ihrer drei Patienten bzw. um die Therapeutin Brooke Taylor selbst. Jede Folge ist nach dem jeweiligen Hauptprotagonisten benannt. Das sind die Titel der Episoden im Überblick:

Eladio - Woche eins

- Woche eins Colin - Woche eins

- Woche eins Laila - Woche eins

- Woche eins Brooke - Woche eins

Eladio - Woche zwei

- Woche zwei Colin - Woche zwei

- Woche zwei Laila - Woche zwei

- Woche zwei Brooke - Woche zwei

Eladio - Woche drei

- Woche drei Colin - Woche drei

- Woche drei Laila - Woche drei

- Woche drei Brooke - Woche drei

Eladio - Woche vier

- Woche vier Colin - Woche vier

- Woche vier Laila - Woche vier

- Woche vier Brooke - Woche vier

Eladio - Woche fünf

- Woche fünf Colin - Woche fünf

- Woche fünf Laila - Woche fünf

- Woche fünf Brooke - Woche fünf

Eladio - Woche sechs

- Woche sechs Colin - Woche sechs

- Woche sechs Laila - Woche sechs

- Woche sechs Brooke - Woche sechs

Schauspieler im Cast: Besetzung von "In Treatment"

Neben Hauptdarstellerin Uzo Aduba stehen vor allem ihre drei Patienten als wichtigste Charaktere im Vordergrund. Das ist die Besetzung von Staffel 4 in der Übersicht:

Uzo Aduba als Dr. Brooke Taylor

als Dr. Anthony Ramos als Eladio Restrepo

John Benjamin Hickey als Colin

als Quintessa Swindell als Laila

Charlayne Woodard als Rhonda

Liza Colón-Zayas als Rita

Trailer zu "In Treatment"

Ein deutscher Trailer zur vierten Staffel von "In Treatment" wurde bisher noch nicht veröffentlicht. Hier können Sie sich den Trailer im englischen O-Ton ansehen: