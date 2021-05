Intergalactic: Sky-Start diese Woche - Besetzung, Handlung, Folgen,Trailer

Anfang Mai geht Sky mit der neuen Serie "Intergalactic" an den Start. Alle Infos rund um Start-Termin, Handlung, Folgen und Besetzung sowie einen Trailer gibt es hier.

Ab Anfang Mai zeigt der Pay-TV-Sender und Streaming-Anbieter Sky die neue Serie "Intergalactic". Das Gefängnis-Ausbruchs-Drama wurde von der preisgekrönten Showrunnerin Julie Gearey geschrieben, welche unter anderem die Drehbücher zu den Drama-Serien "Prisoners' Wives" und "Secret Diary of a Call Girl" verfasste. Der Produzent der Serie ist Nick Pitt.

Hier erhalten Sie alle Infos rund um Start-Termin, Handlung, Folgen und Schauspieler der neuen Sky-Serie "Intergalactic". Außerdem finden Sie am Ende des Artikels den offiziellen Trailer zur Serie.

Start-Termin: Ab wann ist "Intergalactic" bei Sky in Deutschland zu sehen?

"Intergalactic" wird ab dem 6. Mai 2021 immer donnerstags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic ausgestrahlt. Außerdem wird die Serie laut Anbieter auch auf Sky Ticket und bei Sky Q zum Abruf bereitstehen.

Handlung: Worum geht es in der Sky-Serie "Intergalactic"?

Die Sky-Serie "Intergalactic" spielt in der fernen Zukunft, in welcher eine mächtige Autorität namens "Commonworld" über die Bevölkerung der Erde bestimmt und diese regiert. Im Fokus der Geschichte steht die mutige Polizistin und galaktische Pilotin Ash Harper, welche sehr erfolgreich in ihrem Beruf ist. Die Karriere der jungen Frau endet jedoch abrupt, als diese fälschlicherweise des Verrats verurteilt und infolgedessen in eine weit entfernte Gefängniskolonie abgeschoben wird.

Auf dem Weg in diese Kolonie sorgt die mit Ash im Gefangenentransport untergebrachte Mafia-Anführerin Tula Quik mit den anderen weiblichen Häftlingen für eine Meuterei an Bord, bei welcher diese die Crew töten und es so schaffen, die Kontrolle über das Raumschiff zu erlangen. Das Ziel von Tula ist der freie Planet Arkadia und nur Ash kann sie als einzige noch lebende Pilotin an Bord des Raumschiffs in diese ferne Galaxie bringen. Auf der Reise dorthin werden die unterschiedlichen Frauen viel erleben und sich immer besser kennenlernen.

Episoden: Die Folgen von "Intergalactic" auf Sky

Wie Sky bereits mitteilte, wird die Serie "Intergalatic" aus insgesamt acht Folgen bestehen. Die Titel der einzelnen Episoden sind bisher noch nicht bekannt. Wir reichen die Episodentitel an dieser Stelle nach, sobald die Infos verfügbar sind.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Intergalctic"?

Savannah Steyn, welche bereits in der Sky-Serie "The Tunnel" zu sehen war, verkörpert die Hauptrolle der Polizistin und Pilotin Ash Harper in "Intergalactic". Hier finden Sie einen Überblick über die Schauspieler im Haupt-Cast der neuen Sky-Serie.

Rolle Schauspieler Ash Harper Savannah Steyn Captain Alessia Harris Samantha Schnitzler Drew Thomas Turgoose Tula Quik Sharon Duncan-Brewster Emma Natasha O’Keeffe Echo Oliver Coopersmith Verona Imogen Daines Genevieve Diany Samba-Bandza Wendell Neil Maskell Dr. Lee Craig Parkinson Yann Harper Hakeem Kae-Kazim

"Intergalactic": Der offizielle Trailer zur Sky-Serie

Damit Sie sich einen ersten Eindruck von der neuen Serie "Intergalactic" auf Sky machen können, zeigen wir Ihnen hier den offiziellen Trailer des Gefängnis-Ausbruchs-Dramas:

