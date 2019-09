11:21 Uhr

Joko & Klaas gegen ProSieben: Start und Sendetermine

"Joko & Klaas gegen ProSieben" geht in die zweite Staffel. Hier erfahren Sie den Start der Sendung und die Sendetermine.

Bald läuft wieder "Joko & Klaas gegen ProSieben" auf dem gleichnamigen Sender. Hier erfahren Sie den Start und die Sendetermine zur Show.

Die Erfolgsshow "Joko & Klaas gegen ProSieben" kehrt mit einer zweiten Staffel zurück. Ab Anfang Oktober 2019 treten die Moderatoren wieder gegen ihren Arbeitgeber an. Hier erfahren den TV-Start und die Sendetermine der neuen Staffel.

Wie sind die Sendetermine von "Joko & Klaas gegen ProSieben"?

Bisher wurden seit Ende Mai 2019 nur vier Folgen von "Joko & Klaas gegen ProSieben" auf ProSieben ausgestrahlt.

Die neue Staffel wird ab dem 8. Oktober 2019 gezeigt. Und ist dann immer dienstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf dem Streamingdienst Joyn zu sehen.

Und: "Joko & Klaas LIVE" ist nach einem Sieg des Moderatorenduos immer mittwochs, um 20:15 Uhr auf ProSieben und bei Joyn zu sehen.

Wie viele Folgen es geben wird, hat ProSieben noch nicht mitgeteilt.

"Joko & Klaas gegen ProSieben": Neue Folgen - bewährtes Konzept

In der Sendung treten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf nicht gegen- sondern miteinander an. Als Team werden sie vom Privatsender ProSieben und Gastmoderatoren in mehreren Spielrunden herausgefordert. Wenn sie gewinnen, winken Winterscheidt und Heufer-Umlauf ein 15-minütiger Live-Sendeplatz im Programm von ProSieben, der ihnen zur freien Gestaltung überlassen wird.

Bei einer Niederlagen kommen sie jedoch nicht ungeschoren davon: Das Duo muss sich dann bedingungslos in die Dienste des Senders stellen.

"Wir treten gegen ProSieben an – ganz am Anfang dachte ich, das ist wirklich die dümmste Idee, von der ich jemals gehört habe", wird Klaas Heufer-Umlauf von ProSieben zitiert.

Joko Winterscheidt: "Und wie ist es jetzt?" Klaas Heufer-Umlauf: "Jetzt denke ich das immer noch."

Nach bisher vier Ausgaben steht es mit 2:2 unentschieden zwischen Sender und Joko & Klaas. Durch den Abend führt wieder Moderator Steven Gätjen. (AZ)

