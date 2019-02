vor 17 Min.

Jüngste Tochter von Konrad Adenauer ist tot Panorama

Die jüngste Tochter von Konrad Adenauer, Libet Werhahn-Adenauer, ist tot. Sie wurde 90 Jahre alt.

Adenauers jüngste Tochter Libet Werhahn-Adenauer ist am Sonntag im Alter von 90 Jahren nach kurzer Krankheit in Neuss gestorben, wie Corinna Franz, die Geschäftsführerin der Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus, am Montag unter Berufung auf die Familie, mitteilte. Die Rheinische Post hatte bereits vorher über den Todesfall von Libet Werhahn-Adenauer berichtet. Weitere Angaben zu ihrem Tod gibt es nicht.

Tochter Libet begleitete Adenauer zu Staatsbesuchen

Bereits zu seiner Zeit als Bundeskanzler von 1949 bis 1963 war Konrad Adenauer Witwer. Daher begleitete ihn häufig seine jüngste Tochter Libet, die eigentlich auf den Namen Elisabeth getauft ist, zu offiziellen Staatsbesuchen, wie etwa nach Amerika. „Als ich meinen Vater auf Staatsbesuchen begleiten durfte, war ich ja noch sehr jung – Mitte zwanzig“, erinnert sich Libet Werhahn-Adenauer als ältere Frau.

"Es war umwerfend, vor allem Amerika - damals die Traumwelt schlechthin". Sie erlebte unter anderem Jackie Kennedy, die sie als eine "elegante, aber auch überaus freundliche Frau, die nicht besonders von sich eingenommen war", erlebte. Über die Erfahrungen, die sie auf Staatsreisen an der Seite ihres Vaters machen durfte, schrieb sie ein Buch.

Tochter von Konrad Adenauer war bis zum Schluss politisch

In ihrer Jugend im Nationalsozialismus empfand sie den Namen Adenauer eine Belastung, wie sie selbst sagte. Im Jahr 1950 heiratete sie den wohlhabenden Industriellen Hermann Josef Werhahn (1923-2016) aus Neuss, wo sie seitdem wohnte. Bis zuletzt vertrat Libet Werhahn-Adenauer - die bereits seit 1946 CDU-Mitglied war - klare politische Ansichten. So wehrte sie sich unter anderem dagegen, dass konservative Kritiker von Angela Merkel behaupteten, diese verschleudere das Erbe Adenauers. (dpa)

