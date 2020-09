Julia Leischik sucht: Bitte melde dich - Sendetermine, Sendezeit und Übertragung (ab 13. September, Sat.1., drehen wir nicht wöchentlich nach)

vor 16 Min.

"Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" startet in wenigen Tagen wieder auf Sat.1. Hier gibt's die Infos rund um Sendetermine, Sendezeit und Übertragung.

In der Sendung "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" geht es darum, vermisste Personen zu finden und auseinandergerissene Familien wieder zusammenzuführen. Die neuen Folgen starten in wenigen Tagen bei Sat.1. Die Suche nach den Familien sowie die Zusammenführung übernimmt wie schon in den vergangenen Jahren die Fernsehmoderatorin und Redakteurin Julia Leischik.

"Julia Leischik sucht: Bitte melde dich": Sendetermine und Sendezeit

Die neuen Folgen von "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" gibt es ab dem 13. September 2020 immer sonntags im TV zu sehen. Die Sendung startet wöchentlich zur gleichen Sendezeit, nämlich um 17.55 Uhr bei Sat.1. Anders als in den vergangenen Staffeln gibt es die Episoden für die Fernsehzuschauer aber nicht einzeln, sondern in Doppelfolgen zu sehen.

So sehen Sie "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" im TV und Stream - Die Infos zu Übertragung und Wiederholung

Die Folgen von "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" gibt es immer sonntags bei Sat.1 im TV und Stream zu sehen.

Wer eine Folge verpasst hat, hat die Möglichkeit, ganze Episoden in voller Länge als Wiederholung auf dem Streaming-Dienst Joyn abzurufen. Die Basis-Version ist kostenlos. Wer die Show ohne Werbung genießen möchte, benötigt die Premium-Version "Joyn+". Dafür ist allerdings ein Abonnement vonnöten, das monatlich 6,99 Euro kostet.

