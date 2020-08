vor 16 Min.

"Kampf der Realitystars": Gestern in Folge 6 flogen die Fetzen

"Kampf der Realitystars" ging gestern mit Folge 6 weiter. Neben ganz viel Zoff warteten dabei auch die letzten Nachrücker auf die Teilnehmer. Alle Infos zur Sendung gibt es hier im Nachbericht.

Streit, Streit und noch mehr Streit. Gestern in Folge 6 von "Kampf der Realitystars" flogen mal wieder die Fetzen. Aber nicht nur das sollte am gestrigen Abend für Unterhaltung sorgen. Denn die Teilnehmer bekamen wieder einmal Verstärkung: Zwei Nachrücker-Kandidaten zogen in die Villa ein um sich dem "Kampf der Realitystars" zu stellen.

Um wen es sich bei den beiden Nachrückern handelte und alles weitere zu Folge 6, lesen Sie hier in unserem Nachbericht.

"Kampf der Realitystars" gestern: Nachbericht zu Folge 6

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

Zoff, Zoff, Zoff - Bei "Kampf der Realitystars" steht Streit mittlerweile auf der Tagesordnung. Auch gestern in Folge 6 warteten wieder einige Reibereien auf die Zuschauer. Egal ob Sam und Momo, Steff und Zoe oder Dauer-"Streithenne" Georgina - es herrschte Ärger soweit das Auge reichte. Neben endlos scheinenden Zickenkriegen kamen gestern aber auch noch zwei Nachzügler auf die Trauminsel - ob die sich das Paradies wohl so unentspannt ausgemalt hatten? Wohl eher nicht.

Nachdem in der vorherigen Sendung zwei Promis gehen mussten, rückten gestern Ex-Fußballprofi Kevin Pannewitz und "Goodbye Deutschland"-Star Marion "Krümel" Pfaff nach. Die durften in Folge 6 gleich über zwei Schicksale entscheiden: Weil Zoe und Steff bei der Nominierung genau gleich viele Stimmen erhielten, durften die beiden Neuankömmlinge auch über den Verbleib eines weiteren Promis entscheiden.

Wer ist raus?

Am Ende entschieden sich "Krümel" und Kevin gegen Zoe und für den Verbleib von Steff. Außerdem durften die beiden einen weiteren Promi nach Hause schicken und wählten dabei aus strategischen Gründen einen der "Beliebtesten": Marcellino musste ebenfalls seine Koffer packen und das Paradies verlassen.

(AZ)

