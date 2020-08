18:28 Uhr

"Kampf der Realitystars": Übertragung im TV und Live-Stream heute am 5.8.20

"Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand": Heute läuft Folge 3 der neuen Reality-Show auf RTL 2. Wie läuft die Übertragung im TV und Live-Stream? Wo können Sie ganze Folgen als Wiederholung sehen?

Von Claus Holscher

"Glänzen, Schwitzen und Bangen im Paradies": Unter dieses Motto stellt RTL 2 seine neue Show, die in Thailand produziert wird. Denn es geht keineswegs um einen entspannten Urlaub an sonnigen Gestaden Südostasiens, sondern um heißen Wettkampf. Wir geben Ihnen hier alle wichtigen Infos zur Übertragung der Show im TV und Stream. Falls Sie eine Sendung mal verpassen, können Sie hier nachlesen, wie Sie an die Wiederholung ganzer Folgen kommen.

"Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand": Übertragung im TV und Live-Stream

Die Show ist seit Mittwoch, 22. Juli 2020, um 20.15 Uhr bei RTL 2 und parallel im Live-Stream zu sehen. Der Sender hat acht Folgen angekündigt, die jeweils mittwochs zur Primetime laufen. Die Folgen sind anschließend im Streamingdienst TVNow verfügbar.

Worum dreht sich die Sendung?

Am sonnigen Strand Thailands messen sich siegeshungrige Promis: Bei „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“ kämpfen sie um 50.000 Euro Siegprämie und den begehrten Titel „Realitystar 2020“. Bei sommerlichen Temperaturen wohnen die Stars mit Blick auf Meer und Palmen in einer schlichten Unterkunft und verbringen die Zeit gemeinsam am Strand.

In zahlreichen Spielen setzen die Teilnehmer Komfort und Annehmlichkeiten aufs Spiel – wenn es schlecht läuft, sind Wasser, Bett und Kleiderschrank für einige Zeit passé – und auch inhaltlich geht’s zur Sache, denn "Kampf der Realitystars" zeigt das, was normalerweise nur hinter vorgehaltener Hand thematisiert wird: Im Spiel "Privatinsolvenz" beispielsweise müssen die Stars die Hosen herunterlassen und pikante Details über ihre Finanzen offenbaren. Der "Reality Check" wiederum konfrontiert die Teilnehmer mit der knallharten Meinung der TV-Zuschauer und bringt so manchen oder manche auf den Boden der Realität zurück. Die neue Show offenbart Drama, Streit, Versöhnung, Liebe, Spaß – kurz: die ganze Bandbreite der Emotionen. Der Zuschauer kommt den Stars so nah wie nie zuvor.

Jede Woche wird die Gruppe um weitere ehrgeizige Promis ergänzt, die zwei der etablierten Realitystars während der "Stunde der Wahrheit" von der Insel schmeißen.

Moderiert wird die Sendung von Model und Influencerin Cathy Hummels. Ihr Porträt finden Sie hier: "Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand": Moderatorin Cathy Hummels im Porträt.

Gibt es ganze Folgen von "Kampf der Realitystars" als Wiederholung?

Sendung verpasst? Kein Problem. Der Streamingdienst TVNow versorgt Sie noch eine Weile mit ganzen Folgen als Wiederholung. Das Basis-Paket ist kostenlos. Die einfache Premium-Version kostet nach Ablauf eines Testzeitraums 4,99 Euro pro Monat, die Luxus-Ausgabe Premium Plus schlägt mit 7,99 Euro zu Buche. (AZ)

