"Keeping Faith", Staffel 2: Folgen, Handlung, Besetzung, Trailer

"Keeping Faith", Staffel 2 läuft: Hier gibt es die Infos rund um Start, Handlung, Folgen und Schauspieler im Cast. Auch den Trailer finden Sie hier.

Heute kehrt die walisische Drama-Serie "Keeping Faith" zurück. Die deutsche Ausstrahlung erfolgt auf Sky. Um was in der Serie geht und wer mitspielt, erfahren Sie in der Übersicht - mit den Infos rund um Start, Besetzung und Trailer.

Die Handlung von "Keeping Faith", Staffel 2

Mittlerweile sind 18 Monate seit dem Verschwinden von Evan (Bradley Freegard) vergangen. In diesen musste die Anwältin Faith (Eve Myles) feststellen, dass ihr Mann ein Doppelleben geführt hat. Nun ist er zurück und sitzt wegen Geldwäsche und anderer Verbrechen hinter Gittern, während Faith sich mit ihrem Leben als alleinerziehende Mutter arrangiert hat.

Eine neue, scheinbar unlösbare Aufgabe eröffnet sich ihr durch den Fall der mutmaßlichen Mörderin Madlen Vaughan (Aimee-Ffion Edwards), deren Prozess nicht die einzige Herausforderung für Faith bleibt.

Start von Staffel 2 heute: Wann kommt "Keeping Faith" in Deutschland?

Die Serie wird auf dem Sender FOX von Sky ausgestrahlt. Die erste Folge der neuen Staffel startet heute, am Dienstag 14.1.2020, um 21 Uhr. Eine Folge dauert ungefähr 50 Minuten. Die Folgen werden dann immer dienstags ausgestrahlt.

Besetzung und Cast: Welche Schauspieler spielen bei "Keeping Faith" mit?

Das sind die Schauspieler in der bilingualen Serie:

Eve Myles : Faith Howells

Bradley Freegard: Evan Howells

Demi Letherby: Alys Howells

Lacey Jones : Megan Howells

Oscar & Harry Unsworth : Rhodri Howells

Weitere Infos zur Sky-Serie "Keeping Faith": Trailer und Folgen

Die neue Staffel von "Keeping Faith" umfasst sechs Episoden, nicht wie in der ersten Staffel (acht Episoden). (AZ)

