"Kevin Can F**k Himself": Start auf Amazon, Folgen, Besetzung – hier finden Sie alle Infos

"Kevin Can F**k Himself" geht ab sofort bei Amazon Prime an den Start. Zum Cast gehört unter anderem Eric Peterson. Hier finden Sie einen Trailer und weitere Infos rund um Handlung und Folgen.

"Kevin Can F**k Himself" scheint auf den ersten Eindruck die Geschichte einer prototypischen Sitcom-Familie zu erzählen, doch das ändert sich schnell. Protagonistin Allison McRoberts, gespielt von Annie Murphy, wird sich ihrer Rolle als perfekte Hausfrau und der gestellten Szenen, denen sie nicht entkommen kann, bewusst. Sie versucht nun aus diesem Leben auszubrechen. Die Serie spielt auf zwei verschiedenen Ebenen: Die Ehepaar-Szenen mit einem typischen Sitcom-Flair aus den 80er Jahren und die Szenen, die sich außerhalb dieses Drehbuchs befinden, in denen es nur um Allison geht – und die deutlich düsterer sind.

Neben Annie Murphy spielt auch Mary Hollis Inboden eine Hauptrolle in der Besetzung. Hier in diesem Artikel finden Sie Infos zu den Folgen und der Handlung. Außerdem gibt es den offiziellen englischen Trailer zu sehen.

Start von "Kevin Can F**k Himself" heute

Amazon Prime stellt alle Folgen gleich am heutigen Start-Datum zur Verfügung. Sie können die Serie also gleich an einem Wochenende sehen und müssen nicht wöchentlich auf eine neue Folge warten. Hier der Termin:

"Kevin Can F**k Himself", Start: 27. August 2021

"Kevin Can F**k Himself": Das ist die Handlung der düsteren Comedy-Serie

Allison McRoberts ist die perfekte Sitcom-Hausfrau – sie ist schön, hat Humor, kocht und kümmert sich um die Bedürfnisse ihres Mannes Kevin, dargestellt als "liebevolles" männliches Kind. Er amüsiert sich ständig auf ihre Kosten und stellt Erwartungen, verpackt in harmlosen Witzen. Doch eines Tages erwacht Allison aus ihrer passiven Rolle und realisiert, was passiert.

Sie versucht nun, sich gegen Kevin und ihr Leben als typische Sitcom-Frau aufzulehnen. Dabei schmiedet sie düstere Pläne mit ihrer Nachbarin Patty. "Kevin Can F**k Himself" stellt Sitcom-Humor gesellschaftskritisch in Frage und verbindet Drama mit düsterem Humor.

Folgen von "Kevin Can F**k Himself" im Überblick – mitsamt Titeln

"Kevin Can F**k Himself" hat insgesamt acht Folgen. Laut IMDb sind die Titel von Folge 7 und Folge 8 noch unbekannt. Hier sehen Sie die Titel im Überblick:

Lesen Sie dazu auch

Folge 1: Living the Dream

Folge 2: New Tricks

Folge 3: We're Selling Washing Machines

Folge 4: Live Free or Die

Folge 5: New Patty

Folge 6: The Grand Victorian

Folge 7: Broken

Folge 8: Fixed

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Schauspieler von "Kevin Can F**k Himself": Das ist die Besetzung

Hier finden Sie eine Auswahl der Besetzung im Überblick:

Schauspieler Rolle Annie Murphy Allison McRoberts Mary Hollis Inboden Patty Eric Petersen Kevin Alex Bonifer Neil Candice Coke Officer Tammy Ridgeway Brian Howe Pete Robin Lord Taylor Nick Raymond Lee Sam Justin Grace Marcus Kevin Chapman Bob Brand Sean Clements Kurt

Außerdem sind folgende Nebendarsteller in insgesamt zwei Episoden zu sehen:

Jamie Denbo

Phyllis Kay

Brey Howard

Meghan Leathers

Kiara Pichardo

Johnny Halloran

Osmani Rodriguez

"Kevin Can F**k Himself": Der Trailer

Drehbuch und Produzenten von "Kevin Can F**k Himself"

Valerie Armstrong hat die Serie gemeinsam mit Rashida Jones und Will McCormack kreiert. Viele weitere Produzenten wirken bei der Serie mit. Hier ist eine Auswahl:

Drehbuch: Valerie Armstrong

Showrunner und Executive Producer: Craig DiGregorio

Craig DiGregorio Executive Producer: Rashida Jones, Will McCormack, Oz Rodriguez

(AZ)