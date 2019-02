vor 21 Min.

Kleinkind stirbt nach Sturz aus fahrendem Auto Panorama

Ein zweijähriges Kind ist in Frankfurt (Main) aus einem fahrenden Auto gefallen und dabei tödlich verletzt worden.

Vermutlich habe der Junge eine Tür geöffnet und sei herausgefallen, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Der kleine Junge war demnach mit seinem 47-jährigen Vater und seinem 19 Jahre alten Bruder unterwegs und saß auf der Rückbank. Ein Rettungswagen brachte den Zweijährigen am Donnerstagabend in ein Krankenhaus, wo er seinen schweren Verletzungen erlag. Möglicherweise habe der Fahrer seine Sorgfaltspflicht bei der Sicherung des Kindes nicht ausreichend beachtet, hieß es. (dpa)

