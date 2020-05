vor 17 Min.

"Klinik am Südring": Sendetermine, Klinik-Team, Übertragung im TV und Stream

Die Arztserie "Klinik am Südring" läuft auf Sat.1. Alle Infos zu Sendetermin, Sendezeit, Klinik-Team, Übertragung im TV und Live-Stream sowie Wiederholungen: hier.

Die Arztserie "Klinik am Südring" läuft auf Sat.1. Hier erfahren Sie alle Infos zu Sendetermin, Sendezeit, Klinik-Team sowie zur Übertragung im TV und Live-Stream.

"Klinik am Südring" gehört zum "Auf Streife"-Kosmos, mit dem sich Sat.1 ein erfolgreiches Franchise aufgebaut hat. Die Klinik, die bereits aus den "Auf Streife"-Sendungen bekannt ist, tritt in diesem Spin-Off in den Mittelpunkt des Geschehens. Das Klinik-Team muss allerlei fiktive Fälle behandeln. Von Brüchen bis zu rätselhaften Schmerzen ist alles dabei - nur den OP-Saal zeigt Sat.1 mit Rücksicht auf die frühe Sendezeit nicht.

Hier erfahren Sie, wann die Sendetermine der Show sind. Außerdem erhalten Sie Infos zum Klinik-Team und lesen, wie Sie die Show im Live-TV und Stream sehen können.

"Klinik am Südring": Sendetermin und Sendezeit

"Klinik am Südring" nimmt bei Sat.1 einen festen Platz im Nachmittagsprogramm ein und ist der zweite Dauerbrenner aus dem "Auf Streife"-Universum. Die Sendung läuft von Montag bis Freitag um 16 Uhr. Die Folgen dauern jeweils 60 Minuten.

"Klinik am Südring": Das ist das Klinik-Team

Das Klinik-Team der Serie hat alle Hände voll zu tun: Ärzte, Pfleger und Krankenschwestern wechseln sich in den Folgen mit der Behandlung der Patienten ab. Neben der professionellen Arbeit der Mediziner lernen die Zuschauer auch die emotionale Seite des Klinik-Alltags kennen.

Sat.1 gibt an, für die Show echte Mediziner und Pfleger einzusetzen. Dass das gesamte Personal in der Serie professionellen Hintergrund hat, darf allerdings bezweifelt werden. Auch bei "Auf Streife" spielen nur wenige echte Polizisten mit.

Übertragung im TV und Live-Stream, Wiederholung: Alle Infos zu "Klinik am Südring"

Sat.1 zeigt "Klinik am Südring" an Wochentagen im TV. Zudem kann die Show im Live-Stream auf der Website des Senders geschaut werden. Nach einmaligem Test ist hier eine Registrierung über den sogenannten "7Pass" nötig, der Zugang zu allen Webangeboten der Senderfamilie von ProSieben, Sat.1 und Kabel Eins gewährt.

Der Sender zeigt zudem am frühen Samstagmorgen Wiederholungen der Show. Dabei handelt es sich um die neuen Folgen der Vorwoche. Die Übertragung am Samstag startet um 5.40 Uhr oder 5.45 Uhr.

Wer noch mehr Wiederholungen sehen möchte, kann dies kostenlos über den Streamingservice Joyn tun. Nutzer, die Werbung ausblenden wollen, müssen den Service "Joyn Plus" buchen, der 6,99€ im Monat kostet. Auf Joyn können Fans auch die Folgen der Serie "Klinik am Südring - Die Familienhelfer" sehen, die 2018 und 2019 ausgestrahlt wurde. (dfl)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen