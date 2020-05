vor 32 Min.

"Knallerfrauen": Sendetermine, Besetzung, Übertragung im TV und Stream

"Knallerfrauen" läuft derzeit regelmäßig auf Sat.1. Wir informieren Sie über die Sendetermine und die Besetzung. Außerdem finden Sie Details zur Übertragung im TV und Stream.

In "Knallerfrauen" nimmt Martina Hill in insgesamt vier Staffeln altbekannte Fauen-Klischees auf die Schippe. Wann läuft die Sendung im TV? Welche Schauspieler spielen bei der Sketch-Comedy mit? Wie wird sie übertragen?

Hier erhalten Sie alle Infos zur Sendung auf Sat.1.

"Knallerfrauen": Das sind die Sendetermine

"Knallerfrauen" läuft derzeit immer freitags, ab 23.45 Uhr mit zwei Folgen im TV auf Sat.1. Zeitgleich können Sie die Folgen im entsprechenden Live-Stream verfolgen.

Besetzung von "Knallerfrauen"

Die Hauptrolle der Sketch-Comedy übernimmt Martina Hill. Sie selbst ist in jedem Sketch zu sehen und wird dabei von mehreren Schauspielern unterstützt. Diese treten meist in verschiedenen Rollen auf, einige spielen jedoch eine feste, immer wiederkehrende Rolle. Hier die Besetzung in der Übersicht:

Schauspieler Rolle Martina Hill verschiedene Rollen Maja Beckmann verschiedene Rollen Matthias Deutelmoser verschiedene Rollen Michael Krabbe verschiedene Rollen Marc Benjamin Puch verschiedene Rollen Anna Schäfer verschiedene Rollen Jasper Smets verschiedene Rollen Alexander Koll verschiedene Rollen Andreas Jancke verschiedene Rollen Claus Dieter Clausnitzer Vater Peggy Lukac Mutter Lara Sophie Schmitz Baby Maurizio Magno Kind Tjadke Biallowons Tjadke

"Knallerfrauen": Übertragung im TV und Stream

"Knallerfrauen" läuft immer freitags auf Sat.1. Die Episoden lassen sich außerdem im Live-Stream auf Joyn verfolgen. Außerdem können die Folgen dort jederzeit nach der Ausstrahlung als Wiederholung angesehen werden. Der Streaming-Dienst ist weitestgehend kostenlos. Wer jedoch die Werbung ausblenden möchte, muss den Service "Joyn Plus" buchen, der laut Sender 6,99 Euro im Monat kostet. (tasch)

