vor 16 Min.

"Let’s Dance" 2020, Porträt: Loiza Lamers in Folge 3

Seit dem 21. Februar tanzen wieder die Promis bei "Let's Dance" 2020. Auch Loiza Lamers ist in der neuen Staffel dabei. Wir stellen Ihnen das Transgender-Model im Porträt näher vor.

" Let's Dance" befindet sich aktuell in der 13. Staffel. In diesem Porträt stellen wir Ihnen Loiza Lamers vor, die an "Let's Dance" 2020 teilnimmt.

Loiza Lamers wurde am 9. Januar 1995 in Driel geboren und ist ein niederländisches Topmodel. Bekannt wurde sie durch ihre Teilnahme am holländischen Pendant zur Castingshow " Germany's Next Topmodel". Jetzt will sie das Parkett bei "Let's Dance" unsicher machen.

"Let's Dance" 2020: Loiza Lamers gewann bei "Hollands Next Top Model"

Bereits in ihrer frühen Kindheit fühlte Loiza, dass sie sich mit ihrem männlichen Geschlecht nicht wohlfühlte und begann bereits vor dem zehnten Lebensjahr mit einer Geschlechtsumwandlung. 2005 sah man Loiza Lamers in einer TV-Dokumentation über Transsexualität unter dem Titel "Von Lucas zu Luus", die ihre Geschichte erzählte. Im Alter von 18 Jahren unterzog sich die gelernte Friseurin dem letzten Schritt ihrer Geschlechtsumwandlung.

Loiza Lamers bei "Let's Dance" 2020: Anfangs verheimlichte sie ihre Transsexualität

2015 beschloss Loiza schließlich, sich für die Castingshow "Hollands Next Top Model" zu bewerben und verheimlichte zunächst ihre Transsexualität. Erst als das Model unter die letzten 13 Kandidatinnen kam, erklärte Loiza, sie sei ein Transgender - bereits vorher hatten entsprechende Gerüchte im Internet kursiert. Am 25. Oktober 2015 ging die damals 20-Jährige schließlich als Siegerin aus der Show hervor. Seitdem arbeitet sie als Model für namhafte Modemarken.

2017 wurde sie außerdem von Peta engagiert. Die Tierschutzorganisation warb mit Loiza Lamers und Men's Health-Titelstar Benjamin Melzer erstmalig mit Transgender-Models für Bekleidung ohne Pelz. (AZ)

Mehr zum Thema: Hier stellen wir die weiteren Kandidaten von Let’s Dance 2020 vor.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen