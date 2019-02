09:28 Uhr

Lottozahlen heute, 23. Februar 2019, sind vier Millionen Euro wert Panorama

Lottozahlen heute, 23.02.2019: Im Jackpot beim Lotto liegen am Samstag vier Millionen Euro. Alle Infos zur aktuellen Ziehung sowie zu Gewinnzahlen und Quoten finden Sie hier.

Beim Lotto heute, 23. Februar 2019, liegen vier Millionen Euro im Jackpot. Die Ziehung der aktuellen Lottozahlen 6 aus 49 findet heute Abend statt. Dann können Sie Ihren Tippschein mit den gezogenen Gewinnzahlen abgleichen - und wer weiß, vielleicht haben ja diesmal Sie großes Glück.

Doch Vorsicht: Bei aller Freude am Lottospielen sollte Ihnen stets bewusst sein, wie gering die Chance auf den Jackpot ist. Die Wahrscheinlichkeit, auf sechs richtige Lottozahlen plus Superzahl zu tippen, liegt bei gerade einmal 1 zu 140 Millionen (ausgeschrieben: 140.000.000). Außerdem besteht bei Lotto die Gefahr einer Glücksspielsucht. Mehr Informationen dazu finden Sie am Ende des Artikels.

Nun aber zur aktuellen Lotto-Ziehung am 23.02.19. Nach der Ziehung heute Abend (19.25 Uhr) finden Sie die aktuellen Lottozahlen plus die Superzahl an dieser Stelle - natürlich inklusive der Zahlen für Spiel 77 und Super 6:

Lottozahlen heute, 23.02.19

Lottozahlen noch nicht ermittelt

Superzahl noch nicht ermittelt

Spiel 77 noch nicht ermittelt

Super 6 noch nicht ermittelt

(alle Angaben ohne Gewähr)

Lottozahlen am Samstag bringen bis zu vier Millionen

Nach Ziehung der Lotto-Zahlen am Samstagabend müssen sich Interessierte noch etwas gedulden: Die Gewinnquoten für Lotto 6 aus 49 werden erst am Montag bekanntgegeben. Dann steht fest, ob der Jackpot geknackt wurde und wie viele Gewinner es pro Gewinnklasse (1 bis 9) gibt. Die aktuellen Lottoquoten finden Sie am Montagmorgen ebenfalls an dieser Stelle:

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten 1 6 Richtige + SZ --- --- 2 6 Richtige --- --- 3 5 Richtige + SZ --- --- 4 5 Richtige --- --- 5 4 Richtige + SZ --- --- 6 4 Richtige --- --- 7 3 Richtige + SZ --- --- 8 3 Richtige --- --- 9 2 Richtige + SZ --- ---

(alle Angaben ohne Gewähr)

Lotto heute: Wichtige Infos zur Lotterie

Beachten Sie beim Lottospielen immer: Lotto kann süchtig machen. Wenn Sie bei sich oder anderen Kennzeichen einer Spielsucht vermuten, wenden Sie sich an einen professionellen Suchtberater. Hierfür bietet sich zum Beispiel die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) an. Sie können die Experten telefonisch unter 0800 1 37 27 00 kontaktieren. Der Anruf ist kostenlos und Montag bis Donnerstag zwischen 10 und 22 Uhr möglich, sowie Freitag bis Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr.

Lesen Sie dazu auch unseren Ratgeber-Artikel: Wenn Glücksspiel gefährlich wird.

Hier finden Sie alle Informationen zu Annahmeschluss, Uhrzeit der Ziehung und die Gewinnabfrage beim Lotto 6 aus 49.

