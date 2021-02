vor 16 Min.

Love, Victor: Start bei Disney+ in Kürze, Handlung, Folgen, Besetzung, Trailer

Disney+ bringt bald "Love, Victor" an den Start. Wir informieren hier über das Datum, die Handlung, die Folgen und die Darsteller im Cast. Außerdem gibt es einen Trailer.

Von Claus Holscher

In Kürze erscheint bei Disney+ das Hulu-Original "Love, Victor", ein Spin-off des Films "Love, Simon". Wann ist der Start? Worum dreht sich die Handlung der Serie? Welche Folgen gibt es? Welche Schauspieler sind im Cast? Hier erfahren Sie es. Am Schluss liefern wir Ihnen auch einen Trailer.

"Love, Victor": Wann ist der Start bei Disney+?

Disney+ hat den Start von "Love, Victor" für Dienstag, 23. Februar 2021, angekündigt.

Aktuell zahlt man für ein Abo monatlich 6,99 Euro beziehungsweise 69,99 Euro pro Jahr. Es ist aber eine Preiserhöhung (Achtung!) ebenfalls ab 23. Februar 2021 in Planung - dann wird das Abo 8,99 Euro pro Monat und 89,99 Euro im Jahr kosten.

Allerdings wird auch die Leistung verbessert: Durch die bevorstehende Einbeziehung von Disney Star wird das Angebot nach Angaben von Disney praktisch verdoppelt. Disney Star richtet sich vornehmlich an ein erwachsenes Publikum und soll Inhalte der hauseigenen Produktionsfirmen ABC, 20th Century Studios, Searchlight, Freeform und FX Studios zum Besten geben.

Handlung: Worum geht es bei "Love, Victor"?

Die Serie spielt in der Welt des 2018 erschienenen Films "Love, Simon", der auf dem berühmten Roman "Simon vs. the Homo Sapiens Agenda" von Becky Albertalli beruht.

"Love, Victor" dreht sich um der 15-jährigen Victor, einen neuen Schüler an der Creekwood High School in Atlanta. Victor befindet sich in einer Phase der Entdeckung seines Ichs und hat mit vielen Herausforderungen zu kämpfen - bei ihm zu Hause in Texas läuft gerade einiges schief, er muss sich in einer neuen Stadt zurechtfinden und mit seiner sexuellen Orientierung klarkommen. Als ihm das alles über den Kopf wächst, vertraut er sich dem ehemaligen Schüler Simon Spier an, der ihn durch die Höhen und Tiefen des Highschool-Alltags lotst.

"Love, Victor" bei Disney+: Die zehn Folgen auf einen Blick

‘Welcome to Creekwood’

‘Stoplight Party’

‘Battle of the Bands’

‘The Truth Hurts’

‘Sweet Sixteen’

‘Creekwood Nights’

‘What Happens In Willacoochee’

‘Boy's Trip’

‘Who the Hell is B’

‘Spring Fling’

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Love, Victor"?

Michael Cimino II ("Annabelle Comes Home") als Victor

Nick Robinson als Simon Spier

Ana Ortiz ("Whiskey Cavalier", " Ugly Betty ”"

("Whiskey Cavalier", " ”" James Martinez ("One Day at a Time")

("One Day at a Time") Isabella Ferreira (" Orange is the New Black ")

(" ") Mateo Fernandez

Rachel Naomi Hilson ("This Is Us")

Bebe Wood ("The Real O’Neal’s", "The New Normal")

("The Real O’Neal’s", "The New Normal") George Sear ("Will", "Into the Badlands")

("Will", "Into the Badlands") Anthony Turpel ("The Bold and the Beautiful")

Mason Gooding ("Booksmart")

Hinter der Kamera sind im Team:

Isaac Aptaker ("This Is Us")

Elizabeth Berger ("This Is Us")

("This Is Us") Brian Tanen (" Grand Hotel )"

(" )" Jason Ensler ("The Passage")

Isaac Klausner ("The Hate U Give")

("The Hate U Give") Marty Bowen ("First Man")

("First Man") Adam Fishbach (" Narcos ")

") Wyck Godfrey (“I, Robot”

Pouya Shahbazian ("Divergent")

Adam Londy

Gedreht wurde bei 20th Century Fox Television. (AZ)

"Love, Victor": Der Trailer zur Serie bei Disney+

