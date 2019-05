11:31 Uhr

Mädchen (6) entführt: Verdächtiger schweigt zu Missbrauchsvorwurf

Ein sechsjähriges Mädchen verschwand am Wochenende vor einem Möbelhaus in Potsdam. Ein Mann wurde wegen Freiheitsberaubung festgenommen.

Ein sechsjähriges Mädchen war in Potsdam vor einem Möbelhaus verschwunden. Mittlerweile ist das Kind wieder da. Ein Mann soll es entführt und missbraucht haben.

Der Mann, der in Potsdam eine Sechsjährige entführt und missbraucht haben soll, hat sich zu den Vorwürfen zunächst nicht äußern wollen. "Er hat die Möglichkeit rechtlichen Gehörs erhalten, hat davon aber bislang keinen Gebrauch gemacht", sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Markus Nolte. Der 58-Jährige werde durch einen Anwalt vertreten.

Das Amtsgericht Potsdam hatte am Montagnachmittag gegen den 58-Jährigen Haftbefehl erlassen. Der Vorwurf: Er soll die Sechsjährige, die am Samstag in einem Möbelhaus in Potsdam verschwunden war, entführt und sexuell missbraucht haben.

Großeinsatz in Potsdam - Sechsjährige verschwand vor Möbelhaus

Der Vater hatte die Tochter noch im Fahrstuhl gesehen. Anschließend war sie 22 Stunden lang verschwunden. Am Sonntag wurde das Kind weinend auf einem Gehweg im Potsdamer Ortsteil Drewitz gefunden, wo sich auch das Möbelhaus befindet. Der Vater suchte seine Tochter zuvor erfolglos. Die Polizei war mit 70 Leuten, Hunden und einem Hubschrauber im Einsatz. (dpa)

