06:51 Uhr

Mario nimmt über 100 Kilo ab und gewinnt "The Biggest Loser"

Mario ist Sieger bei "The Biggest Loser 2019".

Der Sieger von "The Biggest Loser 2019" heißt Mario. Er hat über 100 Kilogramm abgenommen und darf sich nun über 50.000 Euro freuen.

Kandidat Mario ist der Gewinner von "The Biggest Loser 2019". Der 39-Jährige hat in der Sat.1-Sendung 101,4 Kilogramm abgenommen, im Finale wog er nur noch 94,7 Kilo. Damit stellte er einen Rekord auf.

"The Biggest Loser 2019": Sieger Mario war als schwerster Kandidat gestartet

Bei "The Biggest Loser" gewinnt derjenige Kandidat mit der größten prozentualen Gewichtsabnahme - bei Mario waren das 51,7 Prozent. Der Unternehmer aus Sachsen hat sein Gewicht also mehr als halbiert. Mit 196,1 Kilo war er als schwerster Kandidat bei "The Biggest Loser 2019" ins Rennen gegangen.

"Meine Kinder erwachsen werden zu sehen, ist die größte Motivation, die ich habe, um bei ‚The Biggest Loser‘ alles zu geben", hatte Mario zu Beginn der Staffel gesagt. Für seinen Einsatz wird er nun nicht nur mit einem neuen Lebensgefühl, sondern auch mit 50.000 Euro belohnt.

Im Finale von "The Biggest Loser 2019" zeigte sich Trainerin Mareike Spaleck gerührt: "Ein so fokussierter, ehrlicher, authentischer Typ, der noch nebenbei voll gearbeitet hat, weil er selbstständig ist - das ist eine grandiose Leistung."

Was Marios Frau über seine Veränderung sagt

Glücklich über Marios Veränderung zeigte sich auch Ehefrau Janine: "Von Kopf bis Fuß einmal ausgewechselt. Ich habe einen neuen Mann. Er gefiel mir auch anders, weil ich liebe ihn so wie er ist. Aber klar ist das natürlich attraktiver."

Und der Sieger von "The Biggest Loser 2019" selbst betonte: "Meine Familie war immer in meinem Kopf und ich weiß, sie war Hauptmotor, um die Zähne zusammenzubeißen und jeden Umstand zu überwinden." (AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen