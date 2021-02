vor 31 Min.

Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D, Staffel 6 auf Disney+: Start heute, Handlung, Folgen, Besetzung, Trailer

Heute geht bei Disney+ Staffel 6 von "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D" an den Start. Alle Infos rund um Handlung, Folgen und Cast sowie einen Trailer haben wir hier für Sie.

Neben Kino-Hits wie "Avengers: Endgame" produziert Marvel-Besitzer Disney mittlerweile auch mehrere erfolgreiche Serien. Darunter unter anderem das im Avengers-Universum angelegte "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D". Bisher gab es für Fans des Superhelden-Genres nur die ersten fünf Staffeln der Serie bei Disney+ zu sehen - mit Staffel 6 steht ab heute auch die vorletzte Ausgabe der Actionserie auf Abruf zur Verfügung. Die finale Staffel 7 wurde im vergangenen Jahr auf dem US-amerikanischen Sender ABC ausgestrahlt.

Alle Infos rund um Start, Handlung, Folgen und Besetzung zu Staffel 6 von "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D" finden Sie hier. Am Ende des Artikels haben wir außerdem einen Trailer für Sie.

Start: Staffel 6 von "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D" demnächst auf Disney+

Staffel 6 der Actionserie wird ab heute, dem 26. Februar 2021 auf Abruf beim Streaming-Dienst Disney+ zur Verfügung stehen.

Handlung: Darum geht es in "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D"

Im Mittelpunkt der Serie steht die geheime Spezialeinheit "S.H.I.E.L.D", die sich übernatürlichen Bedrohungen annimmt und versteckt kleinere und größere Katastrophen abwendet. Die Serie spielt nach dem Kinofilm "Marvel's The Avengers" in dem New York Schauplatz einer riesigen Schlacht mit Außerirdischen geworden ist und es den Avengers gelang, die Stadt und damit auch den ganzen Planeten vor der übermächtigen Bedrohung zu retten. In den ersten Staffeln übernimmt Phillipp Coulson die Leitung der Geheimorganisation und wird später von Alphonso Mackenzie abgelöst. In der ersten Staffel hat Samuel L. Jackson als Nick Fury mehrere Gastauftritte.

In Staffel 6 begibt sich das S.H.I.E.L.D-Team nach seiner Zeitreise auf die Suche nach dem kryogenisch eingefrorenen Fitz, der sich irgendwo im All befindet. Unterdessen trauern die Agenten um ihren ehemaligen Anführer Phil Coulson, der am Ende von Staffel 5 an den Folgen einer Vergiftung gestorben war. Doch plötzlich taucht ein mysteriöser Mann namens Sarge auf, der Phil Coulson zum verwechseln ähnlich sieht.

Episoden: Das sind die Folgen von "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D", Staffel 6

Staffel 6 von "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D" umfasst insgesamt 13 Folgen, die jeweils etwa 40 Minuten dauern. Hier finden Sie alle Episoden der vorletzten Staffel im Überblick:

Ein neues Team

Neuronale Fenster

Angst und Schrecken auf dem Planeten Kitson

Code Gelb

Die andere Sache

Unvermeidlich

Sagte ich doch

Kollisionskurs – Teil 1

Kollisionskurs – Teil 2

Schleife

Aus der Asche

Das Zeichen

Ein neues Leben

Besetzung: Die Schauspieler im Cast von "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D"

Das sind die Hauptdarsteller der Serie im Überblick:

Clark Gregg als Agent Phil Coulson / Sarge / LMD Phil Coulson

als Agent / Sarge / LMD Ming-Na Wen als Agent Melinda May

als Agent Melinda May Brett Dalton als Agent Grant Ward / Hive

als Agent / Hive Chloe Bennet als Agent Daisy "Skye" Johnson

Iain De Caestecker als Agent Leopold Fitz

Elizabeth Henstridge als Agent Jemma Simmons

Henry Simmons als Alphonso Mackenzie

als Natalia Cordova-Buckley als Elena "Yo Yo" Rodriguez

als Jeff Ward als Deke Shaw

Trailer zu "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D", Staffel 6

Ein deutscher Trailer zur sechsten Staffel der Actionserie "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D" wurde bisher nicht veröffentlicht. Sie können sich den Trailer im englischen O-Ton hier ansehen:

