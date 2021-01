vor 47 Min.

Masked Singer 2021 - Masken: Enthüllungen und Auflösung

Alles zur Enthüllung der Kostüme von "The Masked Singer" 2021 finden Sie hier. Wir zeigen Ihnen nach jeder Folge, wer sich hinter den Masken versteckt.

Von Monique Neubauer

" The Masked Singer" geht in die bereits vierte Runde: Nach drei erfolgreichen Staffeln wird im Februar Staffel 4 an den Start gehen. Moderator Matthias Opdenhövel zeigt jetzt schon die ersten Kostüme. Und auch dieses Mal dreht sich alles um die Enthüllungen: Sowohl die Zuschauer als auch das Rateteam müssen auf ProSieben wieder rätseln, welche prominenten Kandidaten unter den Kostümen stecken.

Die Show stammt ursprünglich aus Südkorea und ist nun auch in Deutschland sehr beliebt. Im Rate-Team sitzen dieses Mal Ruth Moschner und Rea Garvey, die bereits in Staffel 2 schon am Rate-Pult saßen. In jeder der sechs Folgen gibt es einen prominenten Gast, der das Rate-Team unterstützt.

Wir präsentieren Ihnen hier alle Masken der neuen "The Masked Singer"-Staffel 2021. Die ersten drei Kostüme wurden bereits bekanntgegeben.

"The Masked Singer" 2020 - Enthüllungen: Wer steckt hinter den Masken?

Im Laufe der Show werden wir die Kostüme und bei jeder Enthüllung den Namen des Promis hier ergänzen:

Der Dinosaurier: noch nicht enthüllt

Der Dinosaurier Bild: ProSieben/Willi Weber

Das Einhorn: noch nicht enthüllt

Das Einhorn Bild: ProSieben/Willi Weber

Der Monstronaut: noch nicht enthüllt

Der Monstronaut Bild: ProSieben/Willi Weber

Wer war bei "The Masked Singer" schon dabei? Die Auflösung der letzten Staffeln

Staffel 4 von "The Masked Singer" gibt es ab dem 16. Februar 2021 auf ProSieben zu sehen. Das Finale der diesjährigen Staffel ist am 23. März zu sehen. Staffel 1 war im Sommer 2019 zu sehen, die zweite Anfang 2020 und die dritte bereits im Herbst 2020. Das waren die Kostüme und die Teilnehmer der ersten drei Staffeln:

Staffel 1

Astronaut: Max Mutzke Grashüpfer: Gil Ofarim Engel: Bülent Ceylan Monster: Susianna Kentikian Kudu: Daniel Aminati Panther: Stefanie Hertel Eichhörnchen: Marcus Schenkenberg Kakadu: Heinz Hoenig Schmetterling: Susan Sideropoulos Oktopus: Lucy Diakovska

Staffel 2

Faultier: Tom Beck Wuschel: Mike Singer Drache: Gregor Meyle Hase: Sonja Zietlow Chamäleon: Dieter Hallervorden Roboter: Caroline Beil Göttin: Rebecca Immanuel Kakerlake: Angelo Kelly Fledermaus: Franziska Knuppe Dalmatiner: Stefanie Heinzmann

Staffel 3

Skelett: Sarah Lombardi Anubis: Ben Blümel Erdmännchen: Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis Nilpferd: Nelson Müller Alien: Alec Völkel Katze: Vicky Leandros Frosch: Wigald Boning Alpaka: Sylvie Meis Hummer: Jochen Schropp Biene: Veronika Ferres

