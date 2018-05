vor 37 Min.

"Met Gala": Starauflauf bei der Party des Jahres Panorama

Rihanna nimmt an der "Met Gala" 2018 des Kostüminstituts des Metropolitan Museum of Art Met unter dem Motto "Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination" teil.

Sie gilt nicht nur in der Modewelt als Party des Jahres: Gestern Abend fand die "Met Gala" in New York statt. Dutzende Stars ließen sich das nicht entgehen.

Rihanna, Amal Clooney, Donatella Versace... Dutzende Stars haben sich am Montag zum prestigeträchtigsten Abend der Modewelt in New York versammelt. Das Motto bei der diesjährigen "Met Gala" hieß: "Himmlische Körper: Mode und die katholische Vorstellungskraft".

Katy Perry bei der "Met Gala" Bild: Angela Weiss, afp

Schauspielerin Lena Waithe veranlasste das Thema Kirche dazu, um über ihren schwarzen Anzug einen Umhang in Regenbogenfarben zu tragen - eine Anspielung auf die LGBT-Bewegung (Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender). Mit einem dunklen Schleier und einem Diadem mit Kreuzen zeigte sich Popstar Madonna. Stars wie Kim Kardashian und Gigi Hadid trugen goldfarbene Kleider. Sängerin Katy Perry schritt mit großen Flügeln über den roten Teppich am Metropolitan Museum.

"Met Gala" gilt als Party des Jahres

Die katholische Kirche hatte dem Thema vorher zugestimmt und dem Kostüm-Institut des Met mehr als 50 Stücke vergangener Päpste geliehen. Einige davon waren noch nie außerhalb des Vatikan gezeigt worden. "In der katholischen Vorstellungskraft spiegeln sich die Wahrheit, Güte und und Schönheit Gottes überall, sogar in der Mode", sagte New Yorks Kardinal Timothy Michael Dolan vor der Gala.

Die "Met Gala" gilt in der Modewelt sowie unter vielen Schauspielern und Musikern als Party des Jahres. Laut der New York Times kostet ein Ticket 30.000 Dollar (25.000 Euro), ein Tisch 275.000 Dollar (230.000 Euro). Viele Stars werden aber von Labels eingeladen und zahlen die Karten deshalb nicht selbst. Mit der Spendenveranstaltung bestreitet das Kostüm-Institut des Met sein Jahresbudget. Die Leitung der "Met Gala" hat Vogue-Chefin Anna Wintour

Ariana Grande bei der "Met Gala" Bild: Angela Weiss, afp

Zu den Gästen zählten auch Musiker wie Cardi B., Wiz Khalifa, Jennifer Lopez, Ariana Grande und Donald Glover. Auch die Talkshow-Moderatoren Stephen Colbert und Jimmy Fallon und Schauspieler Frances McDormand, Naomi Watts, Lena Dunham, Sarah Jessica Parker und George Clooney liefen über den roten Teppich. (dpa/AZ)

Themen Folgen