vor 21 Min.

"Mit Nagel und Köpfchen", Folge 5: Diese Kandidaten zogen gestern ins Finale ein

"Mit Nagel und Köpfchen" lief gestern mit Folge 5 auf Sat.1. Es ging für die Heimwerker um den Finaleinzug. Alle Infos zur aktuellen Folge gibt es hier im Nachbericht.

Gestern in Folge 5 von "Mit Nagel und Köpfchen" ging es für die Kandidaten-Paare ums Finale. Dabei stand unter anderem die Gestaltung von Kinderzimmern im Fokus. Alle Infos zur Sendung erhalten Sie hier im Nachbericht.

"Mit Nagel und Köpfchen", Folge 5 - Nachbericht: Kandidaten bauen Zauberwald und Ballerina-Traum

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

Diese Woche konnte ein Team mit einem Sieg in Projekt 1 vorzeitig in das Finale einziehen. Dieses Kunststück schafften Ralf und Daniel, die in Projekt 1 Kisten in ein modernes Möbelstück verwandelten und in Projekt 2 ein Kinderzimmer im Stil einer Wolkenstadt entwarfen.

Projekt 2 sollte zudem eine einfallsreiche Raumlösung für die vielen Spielsachen von Kindern bieten. Ein schlichtes Kiefernholz-Bett und eine Kommode standen bereits in der Box. Den Rest mussten die Heimwerker selbst besorgen. Marc und Wolf-Dieter schufen beispielsweise ein Ballerina-Zimmer, Lea und Ralf einen Zauberwald.

Wer ist raus?

Am Ende traf es Lea und Ralf. Die beiden Heimwerker hatten mit ihren Entwürfen zwar ebenfalls Lob erhalten, mussten sich den anderen Teams aber geschlagen geben. Die drei anderen Paare - also Tanja und Dieter, Marc und Wolf-Dieter sowie Ralf und Daniel - sehen wir im Finale wieder.

"Mit Nagel und Köpfchen" 2020: Alle Infos zur Sendung

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Teilnehmer

Wer ist dabei? Wer ist raus? Hier geben wir eine Übersicht über die Kandidaten von Mit Nagel und Köpfchen.

Juroren

Diese Jury von "Mit Nagel und Köpfchen" bewertet die Arbeit der Kandidaten.

Moderatorin

Hier stellen wir Moderatorin Annett Möller vor.

Neuigkeiten

Hier lesen Sie die News zu "Mit Nagel und Köpfchen" und hier noch einmal gebündelt alle Infos zu "Mit Nagel und Köpfchen".

Übertragung

So sehen Sie "Mit Nagel und Köpfchen live im TV und Stream".

Weitere Folgen

Hier finden Sie die Sendetermine von "Mit Nagel und Köpfchen". (AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen