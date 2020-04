vor 49 Min.

"Mit Nagel und Köpfchen", News: Gute Ideen sind gefragt - Folge 2 am 5. April 2020

In diesem News-Blog bekommen Sie alle Neuigkeiten zu "Mit Nagel und Köpfchen" 2020. Heute am 5.4.20 läuft Folge 2 der Heimwerker-Sendung im TV.

"Mit Nagel und Köpfchen": News heute am 5.4.20

5. April: Für ungewöhnliche Materialien brauchen die Kandidaten gute Ideen

In Folge 2 von "Mit Nagel und Köpfchen" wird besonders die Kreativität der Kandidaten getestet. Sie müssen aus drei verschiedenen Materialien ein Möbelstück ihrer Wahl herstellen. Das schwierige ist dabei, dass alle drei Materialien verbaut werden müssen, denn es handelt sich dabei um Holzbretter, Kupferrohre und Seile. Nur wer alles sinnvoll zusammenfügt und ein funktionales und stabiles Möbelstück anfertigt, kann man Ende die Jury überzeugen. Alle Infos zur heutigen Sendung gibt es in unserer Vorschau: "Mit Nagel und Köpfchen" am 5.4.20: In Folge 2 wird mit Kupferrohren gearbeitet.

30. März: Zwei Heimwerker müssen die Show nach Folge 1 verlassen

Folge 1 von "Mit Nagel und Köpfchen", die gestern am 29.3.20 auf Sat.1 lief, hatte es in sich: Die Kandidaten sollten einen Nachttisch bauen und einen Flur umgestalten. Viele Kandidatenduos entschieden sich für funktionale Ansätze, einige fielen mit knalligen Farben auf. Am Ende machte es die Jury spannend - und holte als letzte Paare Sylvia und Sarah sowie Rainer und Gerhard nach vorn. Doch wen traf es am Ende: Wer ist raus? Und wer darf sich weiter Hoffnungen auf die 100.000 Euro machen? Das alles lesen Sie in unserem Nachbericht zu Folge 1: "Mit Nagel und Köpfchen": Diese Heimwerker sind raus - Folge 1 gestern am 29.3.20.

29. März: Heute startet "Mit Nagel und Köpfchen" im TV

Heute startet die neue Heimwerker-Sendung "Mit Nagel und Köpfchen" im TV. Erstmals treten die acht Kandidatenpaare in zwei verschiedenen Aufgaben gegeneinander an. Als erstes Projekt sollen die Heimwerker-Duos einen Nachttisch bauen, als zweites Projekt einen Flur sinnvoll umgestalten. Wer schafft es in die nächste Runde und darf weiter auf die 100.000 Euro Siegprämie hoffen?

Mehr zu Folge 1 von "Mit Nagel und Köpfchen" lesen Sie hier in unserer Vorschau: "Mit Nagel und Köpfchen" heute am 29.3.20 mit Folge 1

3. März: Das sind die Kandidaten

Acht Kandidaten-Paare treten bei "Mit Nagel und Köpfchen" an. Mit dabei sind:

das Ehepaar Tanja (45) und Dieter (49) aus Oberkirch ( Baden-Württemberg )

( ) die Freunde Rainer (51) und Gerhard (57) aus Ötisheim ( Baden-Württemberg ) und Rockenhausen ( Rheinland-Pfalz )

( ) und ( ) das Paar Jennifer (28) und Dominik (30) aus Hannover

Vater Wolf-Dieter (65) und Sohn Marc (33) aus Moers und Duisburg

und das Paar Sara (34) und Daniel (34) aus Köln

die Freundinnen Sylvia (40) und Sarah (24) aus Düsseldorf und Stolberg

und Vater Ralf (56) und Tochter Lea (26) aus Neustadt am Rübenberge ( Niedersachsen )

( ) die Freunde Ralf (50) und Daniel (33) aus Berghausen ( Rheinland-Pfalz ) und Falkensee ( Brandenburg )

18. Februar 2020: Start-Termin steht fest

Nun steht der Start-Termin von "Mit Nagel und Köpfchen" fest. Die Sendung beginnt am 29. März 2020. Die Folgen laufen dann immer sonntags ab 17.30 Uhr auf Sat.1.

News zu "Mit Nagel und Köpfchen" 2020: Neuigkeiten, Vorschauen, Nachberichte

Auf Sat.1 startet die neue Sendung "Mit Nagel und Köpfchen", bei der sich acht Kandidaten-Paare einer Kreativ-Challenge stellen müssen. In jeder Folge müssen sie zwei Projekte umsetzen: ein Möbelstück und ein Raumkonzept. Die Jury aus Jelena Weber, Prof. Wolfgang Laubersheimer und Steven Schneider bewertet die Projekte. Am Ende jeder Folge scheidet das Team mit der schlechtesten Wertung aus.

In diesem News-Blog bekommen Sie die Neuigkeiten zur Sendung, die von Annett Möller moderiert wird. Nach dem Start verlinken wir hier auch auf unsere Vorschau-Artikel und Nachberichte, damit Sie die Informationen zu allen Folgen bekommen.

