Diese Serien gibt es bald nicht mehr auf Netflix

Netflix streicht weiter beliebte Serien aus dem Programm. Nach dem Aus von "Daredevil" sollen nun weitere Marvel-Produktionen gehen - die Fans ärgern sich.

Schlechte Nachrichten für Marvel-Fans: Der Streamingdienst Netflix will zwei weitere Marvel-Serien aus dem Programm nehmen. Das berichtet das amerikanische Online-Magazin deadline.de. Demnach hat Netflix Anfang der Woche das Aus für "Jessica Jones" und "The Punisher" bestätigt. Die beiden Superhelden-Sagas werden trotz großer Beliebtheit nicht um weitere Staffeln verlängert.

Dabei wurde erst vor Kurzem die zweite Staffel von "The Punisher" veröffentlicht. Das Spin-Off der Netflix-Serie "Daredevil" erzählt die Geschichte von Frank Castle, ein Ex-Marine, der als "The Punisher" die Mörder seiner Familie sucht. Wie auch für das Original diente ein Marvel-Comic als Vorlage für die Serie.

Kurz vor dem offiziellen Aus der Serie hatte sich Hauptdarsteller Jon Bernthal ("The Walking Dead") auf Instagram bei seinen Fans bedankt. "Es war eine Ehre, Frank zu spielen", schrieb er.

Auch Superheldin Jessica Jones verabschiedet sich nach der dritten Staffel von den Bildschirmen. Noch ist unklar, wann die finale Staffel veröffentlicht wird. Kommen soll sie aber auf jeden Fall. Für einige Fans ist das zumindest ein kleines Trostpflsater.

Viele andere reagierten enttäuscht, teils wütend auf das Aus der Serien. "Es kommt zwar jetzt nicht überraschend aber trotzdem schade, dass nun auch noch #The Punisher und #Jessica Jones abgesetzt wurden", schreibt ein Nutzer auf Twitter.

Die Tatsache, dass mit "Jessica Jones" eine starke Frau von den Bildschirmen verschwindet, macht eine andere Nuterzin wütend. "Aber gut, machen wir doch mehr Shows mit männlichen Hauptrollen, davon haben wir ja nicht genug", empört sie sich.

I am so angry that a strong, female driven show like #JessicaJones was cancelled. But sure, let’s make more shows with male leads, we don’t have enough of those.