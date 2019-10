vor 34 Min.

Netflix veröffentlicht Video zu Staffel 4 von "Stranger Things"

Gute Neuigkeiten für Fans der Netflix-Serie "Stranger Things": Staffel 4 ist definitiv unterwegs. Wenige Monate nach Erscheinen von Staffel 3 gibt es ein Video.

"Stranger Things" geht in die vierte Runde. Netflix hat am Montag einen kurzen Trailer veröffentlicht und damit eine vierte Staffel der Erfolgsserie endgültig bestätigt - nachdem die Macher schon vorher gesagt hatten, dass die Geschichte definitiv weitererzählt werde.

Den Start-Termin gab der Streamingdienst-Anbieter bislang nicht bekannt. Seit Anfang Juli ist Staffel 3 mit acht Episoden auf Netflix zu sehen.

"Stranger Things": Start-Termin von Staffel 4 ist noch unklar

Im Netz kursieren bereits Vermutungen, dass die vierte Staffel von "Stranger Things" an Weihnachten erscheint - 2020 wohlgemerkt. Grund für die Spekulationen: Die Veröffentlichung der bisherigen Staffeln erfolgte an realen Festtagen und stand dabei jeweils in Verbindung zum Plot. So spielt Staffel 2 beispielsweise zu Halloween (Folge 1 und 2) und kam passenderweise Ende Oktober 2017 heraus, die Handlung von Staffel 3 wiederum dreht sich um den amerikanischen Unabhängigkeitstag (Folge 6) und erschien dieses Jahr am 4. Juli.

Das Finale der dritten Staffel der Horror-Serie entfachte zuletzt Spekulationen um Handlung und Protagonisten von Staffel 4. Denn dabei wird angedeutet, dass sich die Familie an Weihnachten wiedersehen könnte.

"Wir haben Hawkins verlassen", heißt es in der offiziellen Ankündigung von Staffel 4 der Netflix-Serie "Stranger Things". Der Start-Termin der neuen Staffel ist noch unklar.

Trailer zu "Stranger Things", Staffel 4: So könnte es weitergehen

Wie der erste Teaser-Trailer zeigt, gibt es einen Schauplatzwechsel. "Wir haben Hawkins verlassen", heißt es in der Ankündigung. Die vierte Staffel knüpft demnach mit dem räumlichen Wechsel an das Finale der dritten Staffel an, denn Familie Byers (Elfie, Will, Joyce, Jonathan) zieht am Ende der Staffel nach dem vermeintliche Tod von Detective Hopper aus Hawkins weg.

Ein weiterer Höhepunkt der neuen Staffel könnte die Rückkehr des Charakters Jim Hopper sein. Ein Interview auf dem Film-Blog Slashfilm mit dem Darsteller David Harbour legt zumindest nahe, dass Hopper am Ende der dritten Staffel doch nicht ums Leben kam. Demnach könnte es sich bei dem Gefangenen der Russen in der mysteriösen Credit-Szene im Abspann um Hopper handeln.

Matt Duffer und Ross Duffer, die Drehbuchautoren von "Stranger Things", erklärten im Juli in einem Interview mit der Unterhaltungswebsite Collider, dass der gefangene Amerikaner und das Monster Demogorgon in Staffel 4 noch eine wichtige Rolle spielen werden. Allzu viel verrieten die Duffer-Brüder allerdings nicht. Auch ob es sich bei dem Amerikaner um Hopper handelt, wurde nicht bestätigt.

Matt Duffer zufolge soll sich die vierte Staffel "ein wenig mehr öffnen". Damit meine er nicht unbedingt in Sachen Spezialeffekte und aufwendiger Sets, sondern innerhalb der Handlung, mit Portalen in Gebiete außerhalb von Hawkins. (ahell)

