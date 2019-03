vor 3 Min.

Nicole Heesters fürchtet sich nicht vor dem Alter

Die Tochter von Johannes Heesters hätte gerne die Gene ihres Vaters, der 108 Jahre alt wurde. Das Alter sieht sie als Luxus an.

Die 82 Jahre alte Schauspielerin Nicole Heesters hat keine Angst vor dem Alter. "Ich genieße das Altwerden und die damit verbundene Alterssouveränität", wurde sie von der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten zitiert. "Auf vieles verzichten zu können, nicht überall dabei sein zu müssen, stattdessen Stille und Einsamkeit - das nehme ich als Luxus wahr. Ich bin mir selbst ein guter Partner geworden." Dass sie in ihrem Alter noch arbeiten dürfe, dass sie gesund sei und es immer noch weitergehe, dafür bedanke sie sich täglich.

Nicole Heesters war die erste Tatort-Kommissarin

Gerne hätte die Film- und Theaterschauspielerin auch die "Gene ihres Vaters" Johannes Heesters, der 2011 im Alter von 108 Jahren gestorben ist. Ende der 1970er Jahre war sie die erste weibliche Kommissarin in der Krimireihe "Tatort". Als Marianne Buchmüller ermittelte sie damals für den Südwestfunk in Mainz. Von Samstag an ist Heesters im Stuttgarter Schauspielhaus zu sehen. (dpa)

