Ninja Warrior Germany Allstars heute am 11.4.21: Übertragung im TV und Stream

"Ninja Warrior Germany Allstars" startete kürzlich auf RTL. Hier erfahren Sie alle wichtigen Infos zur Übertragung in TV und Stream sowie zu den Wiederholungen.

Bei "Ninja Warrior Germany Allstars" treten die besten Athleten und Athletinnen gegeneinander an, um am Ende nicht nur den Titel "Ninja Warrior Allstar", sondern auch den Gewinn von 50.000 Euro mit nach Hause zu nehmen. Wie gewohnt sind auch die drei Moderatoren Frank Buschmann, Jan Köppen und Laura Wontorra mit von der Partie um die Wettkämpfe zu kommentieren. In diesem Artikel haben wir alle Infos zur Übertragung von "Ninja Warrior Germany Allstars" für Sie zusammengestellt.

"Ninja Warrior Germany Allstars": Übertragung im TV und Live-Stream

"Ninja Warrior Germany Allstars" kommt zu Ostern ins TV zurück. Ab Ostersonntag, 4. April 2021, können Zuschauer die sportlichen Wettkämpfe im Fernsehen verfolgen. Danach laufen die insgesamt sechs Folgen immer sonntags um 20.15 Uhr beim altbekannten Sender RTL. Neben der Ausstrahlung im TV können die Folgen auch im Live-Stream bei TV Now verfolgt werden.

Dieser Dienst ist allerdings nicht kostenlos. Wer die Sendung im Live-Stream verfolgen möchte, muss ein Premium-Abonnement abschließen. TV Now-Premium kostet nach Angaben des Senders 4,99 Euro im Monat. Dafür ist das Angebot bis zu 30 Tage lang für Neukunden kostenlos nutzbar. Außerdem ist es monatlich kündbar.

"Ninja Warrior Germany Allstars": Ganze Folgen als Wiederholung sehen

Sie haben zum üblichen Sendetermin keine Zeit oder eine Folge verpasst? Auch dies ist kein Problem. Die Folgen können im Anschluss an die TV-Ausstrahlung auch als Wiederholung abgerufen werden. Die ganzen Folgen finden Sie ebenfalls bei TV NOW. Hierfür ist im Gegensatz zum Live-Stream kein Premium-Abo nötig - die Folgen stehen Zuschauern nach der Ausstrahlung im Fernsehen kostenlos zur Verfügung.

Außerdem werden die einzelnen Folgen zu einem späteren Zeitpunkt im TV wiederholt. Die genauen Sendezeiten stehen allerdings bislang noch nicht fest.

So laufen die Wettkämpfe bei "Ninja Warrior Germany Allstars" 2021

Das Motto der Wettkämpfe bei "Ninja Warrior Germany Allstars" lautet "Der Schnellste gewinnt". Demnach treten die 32 Athleten und Athletinnen zunächst im Rahmen von 16 Vorrunden-Duellen gegen einen Gegner an. Der Sieger schafft es in die nächste Runde - der Verlierer scheidet sofort aus. Die 16 Sieger treten auch in Runde 2 auf einem anderen, schwereren Doppelparcours gegen einen anderen Vorrundensieger an, ehe sich die Gewinner der zweiten Runde vor dem elf Meter hohen Tower begegnen. Am Ende einer Sendung werden jeweils vier Finalisten und Finalistinnen gekürt, die alle beim großen Finale am 9. Mai aufeinandertreffen.

"Ninja Warrior Germany Allstars" unter Corona-Auflagen

Aufgrund der weiter anhaltenden Corona-Pandemie mussten die Folgen von "Ninja Warrior Germany Allstars" ohne Publikum aufgezeichnet werden. Zudem wurden alle Mitarbeiter und Athleten vorab einem Coronatest unterzogen, um jedes Ansteckungsrisiko zu verhindern. (AZ)

