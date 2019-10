13:49 Uhr

Pippi Langstrumpf kommt zurück: Neuverfilmung ist in Planung

So kennen und lieben Millionen Menschen Astrid Lindgrens Heldin - Schauspielerin Inger Nilsson in einem Film als "Pippi Langstrumpf" mit Äffchen "Herr Nilsson".

Pippi Langstrumpf kommt ins Kino. Die Astrid Lindgren Company entwickelt gemeinsam mit zwei Produktionsfirmen eine Neuverfilmung des Kinderbuchklassikers.

Von Anna Hell

"Ich hab' ein Haus, ein kunterbuntes Haus. Ein Äffchen und ein Pferd, die schauen dort zum Fenster raus." Wer kennt sie nicht, die Liedzeilen von "Hey - Pippi Langstrumpf" aus Astrid Lindgrens Kinderbuchklassiker? Nicht nur die Lieder genießen Kultstatus: Inger Nilsson verlieh der lustigen und mutigen Figur Pippi Langstrumpf für die Buchverfilmung vor rund 50 Jahren ein zeitloses Gesicht.

Mit vollem Namen heißt das "stärkste Mädchen der Welt" in der Verfilmung Pippilotta Viktualia Rollgardina Schokominza Efraimstochter Langstrumpf. Insgesamt gibt es vier Spielfilme sowie eine 21-teilige Fernseh-Serie, mit Nilsson in der Rolle des rothaarigen Mädchens, das alleine in der Villa Kunterbunt lebt. Die Drehbücher dafür schrieb Astrid Lindgren. In den 1990er Jahren folgte mit ihrer Zustimmung eine Zeichentrickversion der Abenteuer von Pippi Langstrumpf.

"Pippi Langstrumpf" war erstes Lieblingsbuch von Michelle Obama

Nun soll die Geschichte um die Tochter von Kapitän Efraim Langstrumpf noch einmal neu verfilmt werden. Die Produktionsfirmen Studiocanal und Heyday Films teilten am Mittwoch mit, gemeinsam mit der Astrid Lindgren Company eine Kinoverfilmung mit echten Schauspielern zu entwickeln. Bislang ist noch unklar, wann der neue "Pippi Langstrumpf"-Film in die Kinos kommen soll. Wer das rothaarige Mädchen in der Neuverfilmung verkörpern soll, ist ebenfalls noch nicht bekannt.

Die Geschichten über Pippi Langstrumpf gibt es inzwischen in 77 Sprachen, die Bücher wurden weltweit über 65 Millionen Mal verkauft. Erst kürzlich nannte Michelle Obama in einem Interview mit dem Magazin TODAY "Pippi Langstrumpf" als eines ihrer ersten Lieblingsbücher: "Ich war wirklich fasziniert von diesem starken Mädchen, das der Mittelpunkt von allem zu sein schien. Sie war auf eine gewisse Weise fast magisch. Sie war stärker und mutiger als alle anderen und hatte übernatürliche Kräfte."

Pippi Langstrumpf: Enkel von Astrid Lindgren freut sich auf Neuverfilmung

In einer Pressemitteilung erklärte Produzent David Heyman, "Astrid Lindgrens Bücher werden seit vielen Jahren rund um den Globus übersetzt – ein Beweis für ihre Universalität und Zeitlosigkeit, die wir mit diesem neuen Film fest entschlossen sind zu würdigen." Studiocanal gab die geplante Neuverfilmung zudem über den Kurznachrichtendienst Twitter bekannt.

Die Astrid Lindgren Company bestätigte die Kooperation. Der Enkel von Astrid Lindgren, Nils Nyman, verkündete, man freue sich über die Zusammenarbeit und habe mit den Produktionsfirmen das richtige Team gefunden, um die Bücher erneut auf Leinwand zu bringen. "Ein Team, das den Wert und die Bedeutung von Pippi Langstrumpf versteht und in dem Film sowohl die Verspieltheit, als auch die Tiefe der Arbeit meiner Großmutter einfangen kann", so Nyman.

